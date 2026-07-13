In Paris kündigt die Koalition der Willigen an, dass die Friedenstruppe für die Ukraine einsatzbereit sei. Deutschland wird Teil eines neuen Verteidigungsbündnisses, das die Kriegserfahrungen Kiews nutzen will.

Auf große Worte und Gesten versteht sich Emmanuel Macron. Am Vorabend des französischen Nationalfeiertags, an dem er zum zehnten und letzten Mal als Staatspräsident die Parade abnehmen wird, versammelte Macron am Montag Vertreter der aus 37 Mitgliedern bestehenden sogenannten Koalition der Willigen in Paris. Es ging darum, ein Zeichen der Unterstützung zu setzen für die Ukraine im russischen Angriffskrieg. Und so lud Macron dorthin, wo sich im Invalidendom die pompöse Grabstätte von Napoleon befindet und nebenan im Armeemuseum von erfolgreich geführten Schlachten berichtet wird.