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Attentat in Frankreich„Los, bet mal, meine Schöne“: Die Bekenntnisse eines Rassisten

Lesezeit: 4 Min.

„Getötet von Hass“: An dieser Stelle wurde Pengo Bossio Wangi am 23. Oktober von dem rechtsextremen Täter Kevin T. erschossen.
„Getötet von Hass“: An dieser Stelle wurde Pengo Bossio Wangi am 23. Oktober von dem rechtsextremen Täter Kevin T. erschossen.
SIMON WOHLFAHRT/AFP

Die rechtsextreme Tat von Trappes wäre im Chaos der sozialen Unruhen in Frankreich beinahe untergegangen. Jetzt sind Verhörprotokolle öffentlich geworden, die zeigen, in welcher Gedankenwelt der Täter lebt.

Von Oliver Meiler, Paris

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124 Patronenhülsen haben die Ermittler inzwischen gefunden, aber wahrscheinlich hatte der Schütze noch viel öfter geschossen. Als am 23. Oktober der Terror über Trappes kam, eine Vorstadt im Südwesten von Paris, 34 000 Einwohner, ging ein starker Wind. Er habe wohl eine Menge Hülsen weggeblasen, nimmt die Polizei an.

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