Frankreich:"Es liegt ein Duft von Bürgerkrieg in der Luft"

"Es liegt ein Duft von Bürgerkrieg in der Luft"

Von Oliver Meiler, Paris

Auf CNews, Sendeplatz 16 im französischen Fernsehen, ist die Welt immer schnell und klar gedeutet. Auch wenn sie noch flirrt, auch wenn die Faktenlage komplex ist. Beim Nachrichtensender aus dem Medienimperium des bretonischen Industriellen Vincent Bolloré sitzen den ganzen Tag über Leute um Tische in grellen Studios, die ohne Unterbrechung talken und immer zum selben Schluss kommen: Frankreich ist am Ende! Überrannt von Migranten! Bedrängt in seiner katholischen Identität von Muslimen aus den Banlieues! Es droht Bürgerkrieg! Und die Schuld trägt: das "System".