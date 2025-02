Vor einem Schwurgericht in Paris hat der Prozess um einen islamistisch motivierten Dreifachmord in der Basilika von Nizza begonnen. Einem 25-jährigen Tunesier wird vorgeworfen, in der Kirche in der südfranzösischen Stadt am 29. Oktober 2020 drei Menschen mit einem Messer getötet und weitere schwer verletzt zu haben. Einsatzkräfte schossen den Täter nieder. Er überlebte schwer verletzt. Dem wegen Mordes und Mordversuchs mit terroristischem Hintergrund angeklagtem Mann droht lebenslange Haft. Zu Prozessbeginn sagte er in Bezug auf die Tatvorwürfe, keinerlei Erinnerung zu haben, berichtete Le Figaro: „Ich habe nichts zu sagen, weil ich mich an nichts erinnern kann.“ Der Prozess soll bis zum 26. Februar dauern.