"Ein unvorhersehbarer Schritt zur Tat?" So, in großen Lettern und über die gesamte erste Seite gezogen, titelt die Zeitung Libération ihre Berichterstattung zum Terroranschlag nahe dem Eiffelturm, bei dem am Wochenende ein junger Deutscher ums Leben kam. In diesem Fragezeichen klingt ein vorwurfsvoller Ton an: Wäre es wirklich nicht möglich gewesen, den mutmaßlichen Terroristen, den 26-jährigen Franzosen Armand R., rechtzeitig zu stoppen, wo der doch ein höchst verstörendes Profil hat und wegen seines Radikalismus schon einmal vier Jahre im Gefängnis saß? Ließen sich etwa alle von ihm täuschen, als er seine Abkehr vom Islamismus beteuerte - die Ärzte, die Psychologen, die Geheimdienste, sogar die Eltern?