Die Liste der Feierlichkeiten zeigt, wie tief der Terror in den französischen Alltag eindringen konnte. Vor der Kirche von Saint-Étienne du Rouvray wurde am Mittwochvormittag für den Priester Jacques Hamel gebetet, der 2016 von zwei islamistischen Attentätern getötet wurde, während er den Gottesdienst abhielt. In Nizza gedachte zur selben Zeit der Bürgermeister Christian Estrosi den 86 Menschen, die am 14. Juli 2016 auf der Strandpromenade von einem Lastwagen überrollt wurden. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamiert die Tat des Fahrers für sich. In drei französischen Städten wurde an den Gendarmerieoffizier Arnaud Beltrame erinnert, der im März 2018 bei einer Geiselnahme in einem Supermarkt in der Nähe von Carcassonne getötet wurde. Dies ist nur ein kleiner Teil der Gedenkfeiern, zu der sich am Mittwoch Bürger und Kommunalpolitiker versammelten. Frankreich hielt zum ersten Mal einen nationalen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus ab.

Die Einführung des Tages hatte 2019 Präsident Emmanuel Macron entschieden. Auf europäischer Ebene ist der 11. März seit 2005 offizieller Gedenktag für Terrorismusopfer. Das Datum erinnert an den Anschlag des 11. März 2004. Damals zündeten islamistische Terroristen in Spaniens Hauptstadt Madrid zehn Sprengsätze, 191 Menschen starben.

Frankreich erlebt seit 2012 eine Serie islamistischer Anschläge. Die erste dieser Taten verübte Mohamed Merah, der unter anderem eine jüdische Schule angriff und dort drei Kinder tötete. Besonders traumatisch war für Frankreich und vor allem für Paris das Jahr 2015. Im Januar wurde erst die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo Opfer eines Anschlags, dann tötete ein Terrorist bei einer Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt vier Menschen. Im November kamen bei einer Anschlagserie 130 Menschen um.

In einer Zeremonie mit dem spanischen König Felipe VI. gedachte Präsident Macron in Paris nun aller Franzosen und Spanier, die zu Terroropfern wurden. "Sie hofften, uns zu spalten, sie vereinten uns nur", sagte Macron am Pariser Platz Trocadéro unweit des Eiffelturms. Als erste Opfer des internationalen Terrorismus zählt Frankreich die zwei Menschen, die Ilich Ramírez Sánchez, besser bekannt als venezolanischer Terrorist "Carlos" im September 1974 tötete. Seit 1986 besteht in Frankreich ein Fonds für Terroropfer, in 34 Jahren wurden an 11 000 Menschen 330 Millionen Euro gezahlt.

Macron versprach nun auch an Museum für Terroropfer. Deutschland begeht den europäischen Gedenktag für Terrorismus-Opfer nicht gesondert. Am Dienstag, am Tag vor dem Gedenken auf europäischer Ebene, hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gedenkstätte für die Opfer des rechten Terrornetzwerkes NSU besucht. "Deutschland hat ein massives Problem mit Hass und Gewalt", sagte er im Vorfeld bei einer Diskussion mit Kommunalpolitikern. Vergangene Woche, auch unter dem Eindruck des Anschlags in Hanau, hatte der Bundestag über rechtsextremistischen Terror diskutiert. Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble sagte, der Staat müsse sich "eingestehen, die rechtsextremistische Gefahr zu lange unterschätzt zu haben".

Der frühere SPD-Vorsitzende Kurt Beck, bis 2018 Beauftragter der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des islamistischen Anschlags auf den Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016, sagte am Mittwoch dem SWR, dass individuelles Erinnern, "ein Stück näher" gehen könne. Bei einem zusammenfassenden Gedenken für alle Terroropfer bestehe die Gefahr, dass sich das Erinnern "mechanisch wiederholt".