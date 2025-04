Von Oliver Meiler, Paris

Auch Trauer kann Anlass zum lauten Kulturkampf sein, wie die Franzosen gerade erleben, Staatstrauer zumal. Auf Anordnung des französischen Premierministers François Bayrou sollen am Samstag, wenn in Rom Papst Franziskus beerdigt wird, an allen öffentlichen Gebäuden der Republik die Trikoloren auf halbmast hängen: an den Ministerien, den Schulen, den Gerichten, einfach überall. Und das ist schon allerhand, zumindest für Frankreich.