Menschenleere Bahnsteige am Pariser Gare du Nord: Der geplante Generalstreik in Frankreich legt seit Donnerstagmorgen den öffentlichen Nahverkehr lahm. Zahlreiche Gewerkschaften haben im Konflikt um eine geplante Rentenreform zu den Protesten aufgerufen. Auch an Schulen, im öffentlichen Dienst, in Krankenhäusern oder der Justiz soll die Arbeit niedergelegt werden.