Nicht zum ersten Mal gelangen Kriminelle an die persönlichen Daten zahlreicher Franzosen. Das setzt die Regierung unter Druck. Besonders peinlich ist, wie die Behörden von dem Datenleck erfahren haben.

Als die Krisensitzung der französischen Regierung unter dem Vorsitz von Premierminister Sébastien Lecornu vorüber war, wurde der für öffentliche Angelegenheiten und Finanzen zuständige Minister David Amiel vorgeschickt. „Was geschehen ist, ist für die Franzosen unerträglich. Wir verstehen Ihren Zorn und teilen ihn“, wandte sich der Minister sichtlich betreten und kleinlaut bei einer Pressekonferenz an seine Landsleute. Er sprach von „schweren Vorfällen“, die das Vertrauen der Franzosen in den Staat untergraben.