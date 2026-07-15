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Pariser NationalversammlungFrankreich erlaubt Sterbehilfe

Lesezeit: 3 Min.

Nach Jahren der Diskussion entscheidet sich das französische Parlament für die Sterbehilfe, die bereits in der Schweiz oder in Belgien möglich ist.
Nach Jahren der Diskussion entscheidet sich das französische Parlament für die Sterbehilfe, die bereits in der Schweiz oder in Belgien möglich ist. ute grabowsky/imago

Die Nationalversammlung beschließt, den assistierten Suizid unter Auflagen zu legalisieren. Der Schritt ist äußerst umstritten, doch die Franzosen befürworten ihn laut Umfragen mit breiter Mehrheit.

Von Alexandra Föderl-Schmid

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Nach jahrelangen Diskussionen, vielen Abänderungen des Gesetzestextes und mehreren Abstimmungen wird Sterbehilfe in Frankreich nun legalisiert. Die Nationalversammlung sprach sich am Mittwochabend mit 291 Ja- und 241-Nein-Stimmen für ein neues Gesetz aus, das assistierten Suizid unter strengen Auflagen erlaubt. Der Fraktionszwang wurde für die Abstimmung aufgehoben, um den Abgeordneten eine Entscheidung zu ermöglichen, die sie mit ihrem Gewissen vereinbaren können.

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