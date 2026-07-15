Die Nationalversammlung beschließt, den assistierten Suizid unter Auflagen zu legalisieren. Der Schritt ist äußerst umstritten, doch die Franzosen befürworten ihn laut Umfragen mit breiter Mehrheit.

Nach jahrelangen Diskussionen, vielen Abänderungen des Gesetzestextes und mehreren Abstimmungen wird Sterbehilfe in Frankreich nun legalisiert. Die Nationalversammlung sprach sich am Mittwochabend mit 291 Ja- und 241-Nein-Stimmen für ein neues Gesetz aus, das assistierten Suizid unter strengen Auflagen erlaubt. Der Fraktionszwang wurde für die Abstimmung aufgehoben, um den Abgeordneten eine Entscheidung zu ermöglichen, die sie mit ihrem Gewissen vereinbaren können.