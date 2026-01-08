Plötzlich muss es ganz schnell gehen. Emmanuel Macron drängt seine Regierung und das französische Parlament zu einer raschen Debatte über eine radikale Einschränkung des jugendlichen Zugangs zu den sozialen Medien. „Action prioritaire“ wird diese Schnellstraße im Gesetzgebungsprozess genannt. Sogar in der unüblich kurzen Neujahrsansprache des Präsidenten war das Vorhaben das zentrale Thema. Wenn man weiß, wie sehr sich Frankreichs Abgeordnete noch immer mit einem Budget für das bereits laufende Jahr 2026 abmühen, mag diese Priorisierung sonderbar anmuten. Aber sie hat viele Gründe.
Frankreich führt wohl bald ein Handyverbot an Schulen ein – und unter 15 -Jährige sollen gar keine sozialen Medien mehr nutzen dürfen. Der Präsident hat es eilig damit, doch das Vorhaben ist schwer umzusetzen.
Von Oliver Meiler, Paris
