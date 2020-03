Detailansicht öffnen Die Bürgermeisterin von Paris Anne Hidalgo lag nach dem ersten Wahlgang am Sonntag vorn. (Foto: Joel Saget/Reuters)

In Frankreich soll die landesweite Kommunalwahl unterbrochen werden. Nachdem der erste Wahlgang am Sonntag trotz Coronavirus-Epidemie stattgefunden hatte, herrschte am Montag in der politischen Klasse Frankreichs Einigkeit, dass der Termin für die Stichwahlen am nächsten Sonntag abgesagt werden müsse. "Die erste Runde verlief reibungslos, aber die hohe Wahlenthaltung zeugt von wachsender Sorge unserer Mitbürger vor der Epidemie", sagte Premierminister Édouard Philippe, der sich mit den Spitzen der französischen Parteien beriet. Philippe will den zweiten Wahlgang am 21. Juni nachholen - wenn die Epidemie es dann zulässt. Präsident Emmanuel Macron kündigte für Montagabend eine Ansprache an. Im Vorfeld wurde spekuliert, er könnte eine radikale Ausgangssperre und den Aufschub der Wahl auf den vorgeschlagenen Termin verkünden. Die Rede stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe aus. Noch am vergangenen Donnerstag hatte Macron erklärt, die Wahl könne regulär stattfinden. Besonders die konservative Opposition hatte darauf gedrungen. Zugleich hatte Macron die Bürger aber aufgerufen, sich möglichst wenig aus dem Haus zu bewegen. Am Vorabend der Wahl dann verfügte die Regierung die Schließung sämtlicher Restaurants und Bars sowie aller Geschäfte, die "nicht lebenswichtig" seien. Die Verunsicherung, die durch die widersprüchliche Kommunikation entstand, gilt als Hauptgrund der niedrigen Wahlbeteiligung am Sonntag: Sie lag bei 45 Prozent. Verfassungsexperten streiten nun, ob bei einer späteren Fortsetzung der Wahl die erste Runde wiederholt werden muss.

Auch die Gewinner des ersten Wahlgangs - die Grünen und der rechtsextreme Rassemblement National (RN) - plädieren für einen Aufschub. Die Grünen haben nach der ersten Wahlrunde gute Aussichten, in mehreren Großstädten den Bürgermeister zu stellen, darunter in Lyon und Straßburg. Der RN konnte in einer Reihe meist kleiner Städte, die er schon führt, seine Position verteidigen. Für die Kandidaten der Präsidentenpartei La République en Marche (LREM) geriet die Wahl zum erwarteten Fiasko. In Paris schnitt sie nur halb so gut ab wie noch bei der Europawahl 2019. In der Hauptstadt führte nach der ersten Wahlrunde die amtierende Bürgermeisterin Anne Hidalgo, eine Sozialistin. Macrons Premier Philippe, der in Le Havre angetreten war, lag in der Normandie-Stadt zwar vorn - muss aber in die Stichwahl.