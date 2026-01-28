Ein Fall wie ein grelles Fanal. Der frühere französische Senator Joël Guerriau ist zu vier Jahren Haft verurteilt worden, davon zweieinhalb auf Bewährung, weil er versucht hat, eine Parlamentskollegin zu betäuben und sexuell zu missbrauchen. So entschied das Pariser Strafgericht. „Das ist eine Katastrophe“, sagte Guerriau nach dem Urteil. Er geht in Berufung. Es wird also ein neues Verfahren geben, und wieder werden alle Scheinwerfer der französischen Medien darauf gerichtet sein. Auf Guerriau, auf die Abgeordnete Sandrine Josso, auf diesen ganzen Fall aus einer vermeintlichen Tabuzone.
FrankreichDer Senator, die Abgeordnete – und das Ecstasy in ihrem Champagner
Lesezeit: 3 Min.
#MeToo im französischen Parlament: Das Pariser Strafgericht verurteilt Joël Guerriau, weil er eine Kollegin betäubte und sexuell missbrauchen wollte. Doch er streitet weiter alles ab.
Von Oliver Meiler, Paris
Frankreich:Hätte man Dominique Pelicot früher stoppen können?
Ein neuer Bericht legt nahe, dass der Serienvergewaltiger früher hätte gefasst werden können. Wäre da nicht ein falsch frankiertes Schreiben gewesen.
Lesen Sie mehr zum Thema