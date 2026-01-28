Ein Fall wie ein grelles Fanal. Der frühere französische Senator Joël Guerriau ist zu vier Jahren Haft verurteilt worden, davon zweieinhalb auf Bewährung, weil er versucht hat, eine Parlamentskollegin zu betäuben und sexuell zu missbrauchen. So entschied das Pariser Strafgericht. „Das ist eine Katastrophe“, sagte Guerriau nach dem Urteil. Er geht in Berufung. Es wird also ein neues Verfahren geben, und wieder werden alle Scheinwerfer der französischen Medien darauf gerichtet sein. Auf Guerriau, auf die Abgeordnete Sandrine Josso, auf diesen ganzen Fall aus einer vermeintlichen Tabuzone.