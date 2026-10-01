„Katastrophal“, „desaströs“ – aus den meistbenutzten Adjektiven in den Kommentaren der französischen Medien stechen diese zwei heraus. Frankreichs Staatsfinanzen sind in einem dermaßen erbärmlichen Zustand, dass man sich inzwischen auch in Brüssel Sorgen macht. Kann es sein, dass das systemrelevante Frankreich den Kontinent in eine Finanzkrise zerrt?
Schuldenkrise in FrankreichDie Lage ist prekär – und die Einsicht ist flüchtig
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Premierminister Lecornu will Frankreichs historisch bedrohliche Neuverschuldung eindämmen – vorwiegend mit Steuererhöhungen. Die Debatte droht theatralisch zu werden.
Von Oliver Meiler, Paris
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