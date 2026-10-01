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Schuldenkrise in FrankreichDie Lage ist prekär – und die Einsicht ist flüchtig

Lesezeit: 3 Min.

„Die Realität holt uns ein“: Macrons siebter und wohl letzter Regierungschef Sebastien Lecornu versucht, mit einem Sparbudget die Lage zu beruhigen.
„Die Realität holt uns ein“: Macrons siebter und wohl letzter Regierungschef Sebastien Lecornu versucht, mit einem Sparbudget die Lage zu beruhigen.
Sarah Meyssonnier/REUTERS

Premierminister Lecornu will Frankreichs historisch bedrohliche Neuverschuldung eindämmen – vorwiegend mit Steuererhöhungen. Die Debatte droht theatralisch zu werden.

Von Oliver Meiler, Paris

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„Katastrophal“, „desaströs“ – aus den meistbenutzten Adjektiven in den Kommentaren der französischen Medien stechen diese zwei heraus. Frankreichs Staatsfinanzen sind in einem dermaßen erbärmlichen Zustand, dass man sich inzwischen auch in Brüssel Sorgen macht. Kann es sein, dass das systemrelevante Frankreich den Kontinent in eine Finanzkrise zerrt?

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