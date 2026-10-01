„Die Realität holt uns ein“: Macrons siebter und wohl letzter Regierungschef Sebastien Lecornu versucht, mit einem Sparbudget die Lage zu beruhigen.

„Katastrophal“, „desaströs“ – aus den meistbenutzten Adjektiven in den Kommentaren der französischen Medien stechen diese zwei heraus. Frankreichs Staatsfinanzen sind in einem dermaßen erbärmlichen Zustand, dass man sich inzwischen auch in Brüssel Sorgen macht. Kann es sein, dass das systemrelevante Frankreich den Kontinent in eine Finanzkrise zerrt?