Ein Mann hat am Freitag in der Nähe von Paris aus einem Auto heraus das Feuer auf Passanten eröffnet und dabei einen Menschen getötet. Vier Personen wurden bei dem Vorfall verletzt, darunter ein zwölfjähriges Mädchen, wie die französischen Behörden mitteilten. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Der französische Innenminister Laurent Nuñez gab an, dass der Verdächtige an drei verschiedenen Orten mit einer automatischen Waffe geschossen habe. Nuñez bezeichnete den Vorfall als „terroristische Tat“. „Die Ermittlungen laufen noch, aber es handelt sich eindeutig um ein terroristisches Verbrechen“, sagte der Minister vor Journalistinnen und Journalisten in Trappes. Unter Berufung auf den zuständigen Staatsanwalt führte er aus, dass die Hintergründe rassistischer Natur sein könnten.

Die Schüsse seien am Vormittag gegen 10.30 Uhr im Département Yvelines, das im westlichen Teil der Pariser Großraumregion liegt, gefallen, teilte die Polizei mit. Zunächst fielen Schüsse in der Gemeinde Trappes, dann fuhr der Mann weiter in die angrenzende kleine Gemeinde La Verrière.

Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt

Der Bürgermeister der Gemeinde Trappes, Ali Rabeh, sagte dem Fernsehsender BFMTV, der Schütze habe „offenbar wahllos das Feuer eröffnet und schien die Absicht zu haben, ein Massaker anzurichten“. Der Mann war demnach auf einer Straße von Trappes in die Nachbargemeinde La Verrière unterwegs und wohnte in einer nahegelegenen Stadt. Das verletzte zwölfjährige Mädchen wurde dem Sender BFM zufolge von acht Kugeln getroffen.

Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft will prüfen, ob es sich um einen terroristischen Akt handelt oder die Tat rassistisch, religiös oder anders motiviert war.

Präsident Emmanuel Macron zeigte sich auf der Plattform X tief erschüttert wegen der Attacke, zudem äußerte er Anerkennung für die Sicherheitskräfte. Der französische Premierminister Sébastien Lecornu schrieb auf X, Sicherheits- und Justizbehörden seien in vollem Einsatz. Es handle sich um „sehr ernste Vorfälle“.