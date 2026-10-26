Mehr als einen Monat nach Beginn des Schüleraufstands in Frankreich macht die französische Regierung erste, konkrete Versuche, um den Zorn der Jugend zu besänftigen. In einer Sitzung mit Schülergewerkschaften kündigte Premierminister Sébastien Lecornu eine Serie von Maßnahmen an, die selbst die fordernden Vertreter aus den Gymnasien als „sehr konkret“ beschrieben. Das heißt aber nicht, dass sie damit schon zufrieden wären – eher im Gegenteil. Ein junger Gewerkschafter sagte nach dem Treffen: „Wir haben die Angst der Regierung gespürt, und diese Angst öffnet eine Lücke: Wir wollen das Maximum herausholen.“
Proteste in FrankreichFrankreichs Premier macht erste Zugeständnisse – doch die Schüler wollen mehr
Lesezeit: 2 Min.
Kleinere Klassen und Milliarden für die Renovierung von Schulen: Damit will die französische Regierung die Krise beenden. Die Schüler sehen „das Maximum“ aber weiterhin nicht erreicht.
Von Oliver Meiler, Paris
Lesen Sie mehr zum Thema