Die Proteste in Frankreich werden immer gewalttätiger. Schon an diesem Dienstag könnten sie sich über das ganze Land ausweiten. Und nicht nur dort werden soziale Fragen immer drängender.

Dutzende Polizisten suchen hinter ihren Schutzschilden und Fahrzeugen Deckung, Feuerwerkskörper und Molotowcocktails prasseln auf sie nieder. Grauer Rauch zieht in Schwaden um das Lycée Vauquelin im 13. Pariser Arrondissement, das Glas einer Eingangstür ist zersplittert. Auch beim Lycée Turgot im dritten Arrondissement ist der Zugang versperrt, Schülerinnen und Schüler haben aus Brettern eine Bühne gebaut. Von dort rufen sie ihre Parolen auf die Straße, einige der Vermummten zeigen ihre Mittelfinger. In vielen anderen Schulen im Land haben Jugendliche schon im Morgengrauen Barrikaden aufgebaut. Auf Schildern ist zu lesen: „Frankreich, hast du die Jungen vergessen?“ und „Mehr Geld für Schulen!“