Ingrid Levavasseur, ein Medienstar der Gelbwesten, stammt aus dem typischen Milieu der Bewegung. Doch sie lässt sich nicht von Parteien vereinnahmen - eine Suche nach dem richtigen Platz in der Politik.

Pont de l'Arche

Im Zentrum von Pont de l'Arche, 110 Kilometer nordwestlich von Paris, wartet die Hälfte der Geschäfte hinter verklebten Fenstern auf neue Mieter. Das Schicksal einer typischen französischen Kleinstadt - riesige Supermärkte sind wie Ufos an der Zufahrtsstraße gelandet und haben Metzger und Gemüseläden zu Relikten gemacht. Doch die Brasserie L'Estaminet hält die Stellung. Hinterm Panoramafenster sitzt Ingrid Levavasseur und sucht in ihrem Kalender Platz für neue Termine. Vor der Scheibe läuft eine alte Frau vorbei, sieht Levavasseur, bleibt stehen und winkt begeistert. Levavasseur wird rot, strahlt und winkt zurück. Vor einem halben Jahr war die 32-Jährige nur eine von 5000 hier im Ort, heute kommen die Menschen zu ihr, um sich zu bedanken, sie zu ermutigen oder um ihr ihre Sorgen zu erzählen. "Eigentlich mache ich, was ich immer gemacht habe", sagt Levavasseur, "ich höre zu und ich sage meine Meinung." Neu ist, dass sie das nun im Fernsehen tut, beim Bürgermeister, ja sogar bei Ministern.

Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war die Bewegung der Gilets jaunes die bislang heftigste Erschütterung seiner Amtszeit, auch wenn Macron versucht, das Wort Krise durch das Wort Chance zu ersetzen. Doch für Menschen wie Levavasseur waren die gelben Warnwesten keine Bedrohung, sondern eine Befreiung. "Ich schäme mich nicht mehr für das, was ich bin", sagt Levavasseur. Als sie im Herbst 2018 von der geplanten Ökosteuer auf Benzin erfährt, rechnet sie aus, dass sie dadurch monatlich 20 Euro weniger auf dem Konto hätte. Das bedeutet: auf Schwimmbadbesuche mit den Kindern oder Essengehen mit Freunden schon von Monatsmitte an zu verzichten.

Noch heute wirkt sie aufgeregt, wenn sie vom 17. November 2018 erzählt, dem Tag, als sie mit ihrer Mutter, ihren Geschwistern, Bekannten, Freunden und Nachbarn die Autobahn blockierte, auf der sie sonst jeden Tag zur Arbeit fahren. Levavasseur hatte weder gewusst, dass sie an diesem Tag ihre Neonweste aus dem Handschuhfach holen würden, um von einzelnen Zornigen zur Bewegung zu werden. Noch ahnte sie, dass sie eine Woche später nach Paris fahren würde, zur ersten Demonstration ihres Lebens.

Seit November sehen die Franzosen Levavasseur regelmäßig in Fernsehdebatten und in Interviews. Man erkennt sie schnell wieder. Zum einen an ihren langen roten Haaren, zum anderen daran, dass sie meist ruhig und bedacht bleibt, wenn die anderen beginnen zu pöbeln.

Diese Zeit, in der die Medien Levavasseur "entdeckten", wie sie es nennt, war für sie auch eine Zeit der Politisierung im Schnellverfahren. Sie war die erste der Gelbwesten, die versuchte, die Bewegung von der Straße an die Wahlurne zu führen. Im Januar gründet sie eine Liste für die Europawahl, doch schon im März endet das Experiment im Streit. Levavasseur habe sich wegen wüster Beschimpfungen in sozialen Netzwerken zurückgezogen, schreiben die Zeitungen. Sie selber sagt, die Liste sei gescheitert, weil sie sich als Anfängerin mit den falschen Leuten zusammengetan habe. Solchen, die sich hinter ihrem Rücken mit Italiens Vorzeigerechten Matteo Salvini verbünden wollten.

Wenn man mit Levavasseur spricht, dann spürt man nicht nur, welche politische Energie die Gelbwesten-Bewegung freigesetzt hat. Man spürt auch, wie verloren sich viele zwischen den bestehenden Parteien fühlen. Kann sie sich nicht einfach bei einer der bestehenden Gruppierungen engagieren? Wie wäre es mit der France Insoumise, einer radikal linken Partei, die das Geld zu Gunsten der Armen umverteilen will? "Ich mag einige von ihren Ideen, aber sie kommen mir vor wie eine Sekte. Entweder man gehört dazu, oder man ist für sie ein Niemand." Und die rechtsextreme Marine Le Pen, die neuerdings auch sozialistische Ideen vertritt? "Wie kann ich jemandem vertrauen, der über Ausländer spricht, als seien sie Ungeziefer." Dann vielleicht doch Macron mit seiner République en Marche, der selbsterklärten Bürgerbewegung? "Diese Bürgernähe ist bei Macron doch nur ein Slogan, am Ende hat er auch nur seinen Freunden Posten verschafft."

Ist Levavasseur eine typische Vertreterin der Gelbwesten? Wenn man sich anschaut, wer auf Facebook am erfolgreichsten die Bewegung mobilisiert, lautet die Antwort: nein. Männer wie Eric Drouet und Maxime Nicolle wollen nicht Anführer genannt werden, doch sie geben eine Richtung vor: Politiker seien das Letzte, die Medien auch, Macron müsse weg und wer Geschäfte oder Autos zertrümmere, sei von der Ungerechtigkeit der Gesellschaft dazu gezwungen worden.

Levavasseur sieht das meiste davon anders. Als Mitte März während einer Demo in Paris ein Wohnhaus angezündet wurde, entschied sie, sich nicht länger Gilet jaune zu nennen. Doch wenn Levavasseur von ihrem Leben erzählt, dann findet man genau die Muster wieder, die bewirkt haben, dass die Menschen in den gelben Westen einander nicht nur an der Farbe ihrer Warnkleidung erkannt haben, sondern auch in ihren Sorgen und Nöten.

Levavasseur ist die Zweitälteste von vier Geschwistern, ihre Mutter arbeitet als Putzfrau, der Vater trinkt. Levavasseur kennt nicht den Luxus einer behüteten Kindheit. Mit 15 Jahren verlässt sie die Schule, um schnell Geld zu verdienen. Mit 18 Jahren wird sie zum ersten Mal Mutter. Mit Anfang 20 verlässt sie den Vater ihrer Kinder, den Mann, den sie kennt, seit sie ein kleines Mädchen ist. Er habe in ihr nur noch eine Hausfrau gesehen.

Levavasseur arbeitet als Krankenpflegerin. "Wenn man zu den Alten und Kranken nach Hause geht, sieht man, wie viele von ihnen auf dem Fußboden schlafen, wie einsam sie sind." Sie sagt, sie spürt schon lange, dass etwas grundsätzlich falsch läuft, doch über Politik hat sie früher nie gesprochen.

Heute will Levavasseur nicht mehr nur Menschen helfen, wie in ihrem Pflegeberuf, sie will für sie kämpfen. Nach dem Scheitern ihrer Europawahl-Liste hat sie einen Verein für alleinerziehende Mütter gegründet, für die Kommunalwahlen 2020 kann sie sich vorstellen, erneut eine Kandidatur zu wagen.

Levavasseur hat eine politische Haltung entwickelt, die radikale Züge trägt. Jeder fordert heute, man "müsse auf die Bürger hören". Doch für Levavasseur ist das kein Nebenaspekt einer Ideologie, sondern ihre zentrale Idee. Sie hat keine Bücher über linke, rechte, konservative oder liberale Konzepte gelesen und will es auch nicht. Wenn sie von etwas überzeugen will, ist ihr stärkstes Argument: "Das ist doch logisch." Sie findet es logisch, in Schulen zu investieren statt in einen neuen Kreisverkehr. Sie findet es logisch, dass auch ärmere Menschen ein Grundrecht haben, manchmal essen zu gehen und sich zu amüsieren. Sie findet es logisch, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden müssen und will sich deshalb nicht unbedingt Feministin nennen lassen.

Wie genau diese Politik ihrer Logik aussehen soll, weiß sie noch nicht. Sie sagt Sätze, die nach genau dem klingen, was Emmanuel Macron den Franzosen vor zwei Jahren als Präsidentschaftskandidat versprochen hat: "Wir brauchen eine neue Bewegung aus dem Volk heraus." Der große Unterschied besteht nur darin, dass Levavasseur an ganz andere Leute denkt als der Präsident, wenn sie Volk sagt. Levavasseur denkt an diejenigen, die sie kennt: Handwerker, Verkäuferinnen, Selbständige, die sich mit Minilohn durchs Jahr hangeln, Alleinerziehende, Arbeitslose.