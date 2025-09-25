Die sprichwörtliche Stunde der Wahrheit für Nicolas Sarkozy dauert am Ende drei Stunden. Dann kommt Richterin Nathalie Garavino nach einer langen Litanei von Begründungen und Erklärungen zum Schluss, zu ihrem Urteil, zum Strafmaß. Vorne rechts, in der ersten Reihe des Saals 2.01 des Pariser Tribunal de Justice, sitzt Sarkozys Frau Carla Bruni, die Sonnenbrille hat sie abgenommen. In der zweiten Reihe sitzen Sarkozys drei Söhne aus zwei früheren Ehen.
FrankreichFünf Jahre Haft für Nicolas Sarkozy wegen krimineller Verschwörung
Lesezeit: 5 Min.
Das Pariser Strafgericht verurteilt Frankreichs Ex-Präsidenten als Mitglied einer Verbrecherbande. Daran, dass er bald ins Gefängnis muss, kann auch ein Berufungsprozess nichts ändern. Ein Moment für die Geschichtsbücher.
Von Oliver Meiler, Paris
Frankreich:Der nächste Sarkozy ist im Anmarsch
Er ist der Sohn des früheren Präsidenten und glühender Fan von Napoléon Bonaparte. Und Louis Sarkozy will dahin, wo seine beiden Vorbilder schon waren: nach ganz oben.
Lesen Sie mehr zum Thema