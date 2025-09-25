Frankreich Fünf Jahre Haft für Nicolas Sarkozy wegen krimineller Verschwörung 25. September 2025, 14:13 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Nicolas Sarkozy verlässt nach seinem Schuldspruch das Gericht. (Foto: JULIEN DE ROSA/AFP)

Das Pariser Strafgericht verurteilt Frankreichs Ex-Präsidenten als Mitglied einer Verbrecherbande. Daran, dass er bald ins Gefängnis muss, kann auch ein Berufungsprozess nichts ändern. Ein Moment für die Geschichtsbücher.

Von Oliver Meiler, Paris

