Knapp drei Wochen waren es am Ende. Und je nachdem, wen man fragt, ist das viel zu viel oder viel zu wenig. Der frühere französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy konnte das Pariser Gefängnis La Santé, wo er seit dem 21. Oktober nach seiner Verurteilung zu fünf Jahren Haft wegen „Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung“ einsaß, wieder verlassen. Sarkozy, 70, wird seine Haftstrafe zu Hause absitzen dürfen, mit Auflagen: Er darf das Land nicht verlassen. In einigen Monaten beginnt dann der Berufungsprozess in der sogenannten affaire libyenne.