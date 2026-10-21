Kremlfreundliche Netzwerke haben die Unzufriedenheit der französischen Bevölkerung genutzt, um Stimmung gegen Ukraine-Hilfen zu machen. Das zeigt eine neue Studie.

Es begann friedlich, mit jungen Menschen, die für bessere Bildung demonstrierten. Was folgte, waren Bilder von verwüsteten Straßen, zertrümmerten Scheiben und dem brennenden Rathaus in Limoges. Aus der Wut, die in Frankreich derart eskalierte, versuchen auch ausländische Akteure Profit zu schlagen: Laut einer aktuellen, noch unveröffentlichten Studie von „Alliance4Europe“ nutzten russlandfreundliche Netzwerke die Unzufriedenheit für die Ziele des Kreml.