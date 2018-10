16. Oktober 2018, 18:36 Uhr Frankreich Rückzug in die Komfortzone

Nach zweiwöchiger Findungsphase ernennt Frankreichs Präsident Macron vier neue Minister - und setzt aufs Bewährte: Alle Neuzugänge gelten als Macronisten.

Von Nadia Pantel , Paris

Er soll neuer Innenminister werden: Christophe Castaner. (Foto: Joel Saget/AFP)

Die Macronisten rücken vor. Als am Dienstagvormittag nach zweiwöchiger Findungsphase Frankreichs neue Regierung vorgestellt wird, finden sich unter den neuen Ministern vornehmlich vertraute Wegbegleiter von Präsident Emmanuel Macron. In den französischen Medien war ausführlich spekuliert worden, dass die Kabinettsbildung deshalb so schwierig sei, da der Präsident das Gleichgewicht zwischen linken und konservativen Kräften, zwischen erfahrenen Politikern und Akteuren der Zivilgesellschaft wahren wolle. Doch offenbar konnte weder ein prominenter Politiker der Sozialisten oder der Republikaner zur Regierungsarbeit überredet werden. Noch gelang ein Coup, wie zu Beginn der Präsidentschaft Macrons, als die inzwischen zurückgetretenen Medienlieblinge Nicolas Hulot (Umweltminister) und Laura Flessel (Sportministerin) Regierungsverantwortung übernahmen.

Die wichtigste Personalie betrifft das Innenministerium. Dort übernimmt fortan Christophe Castaner die Führung. Castaner war bislang Vorsitzender der Macron-Partei La République en Marche (LRM) und nutzte jeden öffentlichen Auftritt, um zu betonen, dass es sich bei LRM um keine gewöhnliche Partei, sondern eine Bewegung handele. Er hob dadurch immer wieder die Sonderstellung Macrons innerhalb der französischen Politik hervor. Über sein Verhältnis zum Präsidenten sagte der ehemalige Sozialist Castaner, er sei Macron "in Faszination, ja Liebe" zugetan. Diese Liebe wurde nun belohnt.

Castaner ist im Kreis der jungen, erfolgreichen Männer, die Macron umgeben, eine Ausnahme. Der 52-Jährige hat auf keiner der berühmten Pariser Eliteschulen, sondern im südfranzösischen Aix-en-Provence Jura studiert. Er hebt gerne hervor, dass er sich während seines Studiums auch in Kriminalistik weitergebildet hat. Der Zeitschrift Paris Match gestand Castaner, dass er als junger Mann beim Pokerspielen sein Geld verdiente und sich in Marseille mit "nicht empfehlenswerten" Menschen umgab. Er pflegt auch in Paris sein Image als Rebell aus dem Süden und gibt sich gerne betont lässig. Gemeinsam mit Castaner zieht Laurent Nuñez ins Innenministerium. Der 54-jährige Sicherheitsexperte wird als Staatssekretär für die Koordination der Polizei verantwortlich sein.

Auch wenn Macron durch die Berufung Castaners seine Machtbasis nicht verbreitert, sondern sich auf einen bewährten Mitstreiter zurückzieht, könnte der neue Innenminister ein bisheriges Manko der Regierung ausgleichen. Macron und seine Minister gelten vielen als Technokraten, die sich nur in Paris auskennen. Castaner stellt in dieser Logik ein Gegengewicht dar.

Im Kulturministerium setzt Macron künftig auf einen Berufspolitiker. Die Verlegerin Françoise Nyssen wird von Franck Riester ersetzt. Riester war 2017 von den Republikanern ausgeschlossen worden, da er Macrons Präsidentschaftskandidatur unterstützt hatte. Der Abgeordnete war früher Mitglied im Kulturausschuss und arbeitete dort zu Fragen des Urheberrechts. Riester sprach 2011 als einer der ersten konservativen Politiker offen über seine Homosexualität.

Ein weiterer Neuzugang der Regierung ist Gabriel Attal. Der 29-Jährige wird als Staatssekretär unter dem Bildungsminister Jean-Michel Blanquer arbeiten und ist in der Fünften Republik das bislang jüngste Mitglied einer Regierung. Der Figaro bezeichnet Attal als einen "Macron boy".

Insgesamt haben vier Ministerien eine neue Führung bekommen. Neben Castaner und Riester wurden der frühere Sozialist Didier Guillaume (Agrarminister) und Jacqueline Gourault (Ministerin für sozialen Zusammenhalt) ins Kabinett berufen. Gourault ist Mitglied der Partei MoDem, die eine Koalition mit den LRM-Abgeordneten bildet.