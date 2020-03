Frankreichs Premierminister Édouard Philippe hat die seit zwei Wochen laufende Debatte um die Rentenreform in der Nationalversammlung beendet. Am frühen Samstagabend griff Philippe auf eine Sonderklausel der Verfassung zurück, den Artikel 49.3. Damit wird ein Gesetzesentwurf ohne Abstimmung von der Nationalversammlung angenommen und an den Senat weitergegeben. Er wolle eine "Episode des Nicht-Diskutierens" beenden, so der Premier. Die Opposition hatte mehr als 40 000 Änderungsanträge zu dem Gesetz eingereicht. Linke Politiker hatten erklärt, ihr Ziel sei nicht die Änderung des Gesetzestextes, sondern die Rücknahme des gesamten Reformvorhabens.

Noch am Samstag stellte die Opposition in der Nationalversammlung zwei Misstrauensanträge gegen die Regierung. Sowohl die linken Abgeordneten von France Insoumise, Sozialisten und Kommunisten als auch die konservativen Republikaner stellen die Vertrauensfrage. Da die Regierungspartei La République en Marche (LREM) in der Nationalversammlung die Mehrheit stellt, 299 der 577 Abgeordneten gehören zur LREM-Fraktion, haben die Anträge wenig Aussicht auf Erfolg.

Kritik am Vorgehen des Premierministers kam nicht nur von der Opposition. Auch LREM-Abgeordnete zeigten sich empört. "Das ist ein politischer Fehler", sagt Matthieu Orphelin, der zur Regierungsfraktion gehört. Laut Orphelin lief die Debatte im Parlament zwar "chaotisch", man sei aber "vorangekommen".

Gilles Le Gendre, Vorsitzender der LREM-Fraktion, verteidigte den Premierminister und sprach von "parlamentarischer Sabotage" durch die Linken. In so einem Fall sei es "normal", dass der Premierminister auf den Artikel 49.3 zurückgreift. Seit 1958 bedienten sich verschiedene Regierungen, sowohl der Linken als auch der Rechten, des Artikels 49.3. Zuletzt hatte ihn der sozialistische Präsident François Hollande 2016 genutzt, um eine Liberalisierung des Arbeitsrechts durchzusetzen.

Der aktuelle Präsident, Emmanuel Macron, war 2017 mit dem Versprechen angetreten, das Rentensystem zu reformieren. Im Dezember stellte die Regierung ihre Pläne vor. Es soll ein Universalsystem eingeführt werden, in dem in der Theorie weder zwischen Angestellten und Beamten, noch zwischen verschiedenen Berufsgruppen unterschieden werden soll. Zudem soll das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre angehoben werden. Eine Maßnahme, die Macron 2017 noch ausgeschlossen hatte.

Regierung und Gewerkschaften hatten eineinhalb Jahre über die Reform verhandelt. Die linke Gewerkschaft CGT war Anführerin eines Streiks, der von Dezember 2019 bis in den Januar 2020 den öffentlichen Nahverkehr in Paris lahmlegte. Auch Anwälte, Lehrer, Tänzer der Pariser Oper und Bibliothekare legten die Arbeit nieder.

Die Regierungsentscheidung, die Reform so schnell wie möglich durchzusetzen, dürfte zu erneuten Protesten führen. Bereits am Samstag versammelten sich in Paris Hunderte, die eine Rücknahme der Reform fordern. Das Demonstrationsrecht ist jedoch durch das Coronavirus eingeschränkt. Versammlungen, bei denen mehr als 5000 Menschen zusammenkommen, wurden verboten. Laurent Berger, Vorsitzender der Gewerkschaft CFDT, sagte dem Parisien: "Es ist desaströs für die Demokratie, dass man über so ein grundlegendes Thema die Debatte nicht zu Ende führen konnte."