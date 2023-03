Der französische Senat hat am Samstagabend mit 195 zu 112 Stimmen für die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron gestimmt. "Nach einer Hunderte Stunden dauernden Debatte hat der Senat den Plan zur Rentenreform angenommen", schrieb Frankreichs Ministerpräsidentin Élisabeth Borne auf Twitter. Der Entwurf soll am Mittwoch von einem Ausschuss aus Abgeordneten des Unter- und Oberhauses geprüft werden. Wenn sich der Ausschuss einigt, wird die Schlussabstimmung wahrscheinlich am Donnerstag stattfinden. Im Moment scheint der Ausgang der Abstimmung in der unteren Kammer, der Nationalversammlung, allerdings noch ungewiss zu sein. Die Rentenreform sieht vor, das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anzuheben. In Frankreich haben am Samstag erneut Hunderttausende Menschen gegen die Reformpläne protestiert.