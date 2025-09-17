Wohin man auch zappt in Frankreich, überall begegnet man dem jungenhaften, scheu lächelnden Gesicht von Gabriel Zucman, 38 Jahre alt, aus Paris. Er ist gerade der meistdiskutierte Ökonom im Land. Zucman, der an der Paris School of Economics doziert, forscht seit fast zwanzig Jahren über die Reichen, ihre Vermögensstrukturen, ihre Steuertricks – und die Ungerechtigkeiten, die daraus erwachsen.
Regierungskrise in ParisBekommt Frankreich eine Reichensteuer?
Lesezeit: 4 Min.
Viele Franzosen würden die „Taxe Zucman“ begrüßen, eine Steuer auf Vermögen von mehr als 100 Millionen Euro. Bei den Streik-Demos der Gewerkschaften am Donnerstag wird sie auf vielen Plakaten stehen. Die Politik aber steckt im Glaubenskampf fest.
Von Oliver Meiler, Paris
