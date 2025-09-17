Regierungskrise in Paris Bekommt Frankreich eine Reichensteuer? 17. September 2025, 11:16 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

„Wir wollen nicht mehr“: Demonstranten protestieren am 10. September in Marseille gegen Präsident Emmanuel Macron und den Multimilliardär Bernard Arnault. (Foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP)

Viele Franzosen würden die „Taxe Zucman“ begrüßen, eine Steuer auf Vermögen von mehr als 100 Millionen Euro. Bei den Streik-Demos der Gewerkschaften am Donnerstag wird sie auf vielen Plakaten stehen. Die Politik aber steckt im Glaubenskampf fest.

Von Oliver Meiler, Paris

