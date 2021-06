Wie in Frankreich Sozialisten, Konservative, Grüne und Linke versuchen, eine frohe Botschaft aus der Regionalwahl abzuleiten. Können sie sogar ein Duell Macron - Le Pen bei der Präsidentschaftswahl verhindern?

Von Nadia Pantel, Paris

Hätten die Umfragen recht behalten, dann stünde am Wochenende bei der zweiten Runde der französischen Regionalwahlen ein weiterer großer Etappensieg der Rechtsextremen bevor. Die Meinungsforscher sahen Marine Le Pens Rassemblement National (RN) in mehreren Regionen als stärkste Kraft in die Stichwahl gehen. Doch die politische Landschaft sieht nach dem ersten Wahlgang vom vergangenen Sonntag anders aus als vorhergesagt. Zu den Siegern zählen die alten Volksparteien.