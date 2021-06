Frankreich:Testlauf für die Präsidentschaftswahl

Von Nadia Pantel, Paris

Das Erste, was sich am Sonntag über die Regionalwahlen in Frankreich sagen ließ, war, dass ihnen von der Bevölkerung kein allzu großes Gewicht beigemessen wurde. Um zwölf Uhr am Mittag hatten 12,2 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben, das sind vier Prozentpunkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt bei der vergangenen Regionalwahl 2015. Prognosen gingen davon aus, dass die Mehrheit der Wahlberechtigten an diesem Sonntag nicht von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen würde.

Einen der Gründe für die geringe Wahlbeteiligung sehen Meinungsforscher im Andauern der Pandemie. Gewählt wird mit Maske, Desinfektionsgel, Mindestabständen und Personenbegrenzung im Wahllokal. Die Wahl hätte eigentlich im März dieses Jahres stattfinden sollen, wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch verschoben. Bereits bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr hatte das Virus die Wahlbeteiligung stark beeinflusst. 44 Prozent der Franzosen hatten bei dieser Bürgermeisterwahl ihre Stimme abgeben, ein Absinken der Wahlbeteiligung um 18 Prozentpunkte.

Die Regionalräte, die nun gewählt werden, sind zuständig für Fragen des regionalen Zugverkehrs, für Instandhaltung der Schulgebäude und auch für die Subventionierung lokaler Firmen. Auf Ebene der Départements werden Fragen der Familien- und Sozialpolitik geregelt, so zum Beispiel Unterstützung für arme Familien und die Planung und Verwaltung von Altenheimen.

Allerdings spielte die Abstimmung über die Zusammensetzung der Räte in den Départements in der französischen Öffentlichkeit kaum eine Rolle. Alle Aufmerksamkeit galt den Regionalräten - und auch dort vor allen Dingen den Fragen, die wenig mit regionalen Kompetenzen zu tun hatten. Für das politische Frankreich entwickelte sich der Regionalwahlkampf zu einem Testlauf für die Präsidentschaftskampagnen. Gut 300 Tage nach der ersten Runde der Regionalwahl stehen in Frankreich die Präsidentschaftswahlen an. Und so fand die Wahl unter widersprüchlichen Vorzeichen statt: Geringes Interesse der Bevölkerung auf der einen Seite. Allerhöchste Anspannung in den Parteizentralen auf der anderen Seite.

Jede Parteifamilie steht vor ihrer eigenen Herausforderung

Denn bei der Regionalwahl geht es für die Partei darum, sich für 2022 in Position zu bringen. Dabei steht jede Parteifamilie vor ihrer eigenen Herausforderung. Auf der Linken gelang es Sozialisten, Grünen, Kommunisten und France Insoumise, auf Ebene der Départements Dutzende gemeinsamer Listen aufzustellen. Für die Liste zur Regionalratswahl brachten die linken Parteien dies jedoch nur in einer Region zustande: in den Hauts-de-France. Dabei sind sich alle Umfragen und Analysen einig: Um auch nur den Anflug einer Chance auf den Einzug in den Élysée-Palast zu haben, müssen die zersplitterten Linken Allianzen eingehen. In den vergangenen Wochen zeigte sich erneut, wie schwierig das ist.

Für die konservativen Republikaner haben sich die Regionalwahlen zu einem doppelten Kampf entwickelt. Die Partei ist einerseits in der Frage zerstritten, inwieweit gemeinsame Listen mit Emmanuel Macrons Regierungspartei La République en Marche eine gute Idee sind. Zum anderen tun sich zahlreiche Parteimitglieder schwer damit, eine klare Linie gegenüber dem rechtsradikalen Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen zu finden.

Le Pen hingegen hofft bei der Regionalwahl auf einen weiteren symbolischen Sieg. Der Rechten könnte es zum ersten Mal gelingen, eine Region zu gewinnen. In der südfranzösischen Region PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) sehen alle Umfragen den RN-Kandidaten klar in Führung. Entscheidend wird nicht nur das erste Ergebnis von Sonntag sein, sondern auch die Reaktion der anderen Parteien. Vor dem zweiten Wahlgang am 27. Juni können Listen zurückgezogen und neu zusammengestellt werden. Bis spätestens Dienstag, 22. Juni, 18 Uhr, müssen sich die Parteien auf neue Listen für den zweiten Wahlgang einigen.