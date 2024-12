Michel Barnier ist den Franzosen als stolzer Mann bekannt, und als formidabler Mittler. Der 73-jährige Savoyarde war in seiner langen politischen Karriere oft Minister. Und für Brüssel hat er die Umsetzung des Brexits verhandelt, nicht gerade ein Spaziergang.

Doch seine jüngste Rolle, die des Premierministers seines Landes, gleichzeitig seine bisher wichtigste, war am Ende wohl einfach objektiv zu schwierig. Eine „Mission impossible“.

Am Mittwoch schickte sich eine Mehrheit im Parlament an, Barnier und seine Minderheitsregierung aus Zentristen und konservativen Republikanern wegen deren Budgetentwurf für 2025 nach nur drei Monaten im Amt zu stürzen. Sollten alle seine Gegner von links und ganz rechts bei ihrer beteuerten Absicht geblieben sein und für den Misstrauensantrag gestimmt haben, war ein sehr deutliches Votum zu erwarten – mehr als 320 Stimmen. Nötig waren 288.

Barnier appellierte an seine Gegner – griff sie aber auch an

Barnier kämpfte bis zuletzt. Am Dienstagabend hatte er die Nachrichtenmoderatoren von TF1 und France 2 zu sich ins Büro seines Amtssitzes eingeladen, ins Hôtel Matignon, wie das in wichtigen Momenten französische Präsidenten tun. Es wurde ein engagierter, für Barniers Verhältnisse sogar leidenschaftlicher Auftritt. Noch einmal appellierte er an seine Gegner, sie möchten doch ans „höhere Gut der Nation“ denken, die Lage sei „schwierig, gravierend“.

Doch da er natürlich ahnte, dass diese letzte Offensive verpuffen würde, griff er sie auch an. Marine Le Pen vom extrem rechten Rassemblement Nation, die ihn in den vergangenen Monaten passiv mitgetragen hatte und nun mit ihm brechen wollte, rief er zu, ihre Wähler würden es nicht verstehen, wenn sie mit der „extremen Linken“ stimme. Und dasselbe warf er umgekehrt der Linken vor.

Doch eigentlich ging es Barnier vorwiegend darum, mit erhobenem Haupt aus dieser viel zu kurzen Erfahrung hervorzugehen. Kein Premier der Fünften Republik, also seit 1958, war weniger lang im Amt. Die Franzosen sollten bei diesem vermutlich letzten großen Auftritt Barniers also erfahren, dass er Opfer eines „Balls der Egos“ geworden war, dass die Politik noch immer nicht gelernt habe, Kompromisse zu machen. „Das Volk ist viel vernünftiger als gewisse Politikerinnen und Politiker.“

Er würde dem Land gern weiterhin dienen, sagte er. Doch wenn es nicht mehr sein solle, dann sei das auch okay. Ihm seien nämlich Vergoldungen, Privilegien und Dienstautos egal. Da drang wieder sein verletzter Stolz durch.

Eigentlich geht es den extrem Rechten und Linken um einen Rücktritt von Emmanuel Macron

Vordergründig ging es den Oppositionen also um Barniers Sparhaushalt. 60 Milliarden Euro sollten eingespart werden, um das hohe Staatsdefizit zu verringern. Mit mehr als sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist der Fehlbetrag im laufenden Jahr gerade besonders hoch. Die französischen Staatsschulden, so erinnerte Barnier während der Debatte auch immer wieder warnend, belaufen sich auf 3228 Milliarden Euro – eine Rekordmarke in der Geschichte des Landes.

Dennoch forderten die Oppositionen den Premier dazu auf, geplante Steuern wieder aufzugeben und Kostensenkungen zurückzunehmen. Marine Le Pen pochte so lange auf immer neue Zugeständnisse, bis Barnier den Dialog entnervt abbrach.

Hintergründig bewegt Le Pen und Jean-Luc Mélenchon, der Chef der radikal linken La France insoumise, jedoch ein ganz anderes Ziel. Beiden kann das politische Chaos gar nicht groß genug sein. Sie hoffen, Emmanuel Macron komme entgegen allen bisherigen Bekundungen irgendwann doch zu dem Schluss, dass nur noch sein Rücktritt als Präsident die politische Blockade lösen könne.

Bisher war Macron ganz entschlossen, bis zum ordentlichen Ende seiner zweiten und letzten Amtszeit weiterzumachen, also bis 2027. In diesen Tagen beschrieb er alternative Gedankenspiele als „politische Fiktion“. „Ich wurde zweimal vom französischen Volk gewählt. Das macht mich extrem stolz, ich werde diesem Vertrauen mit meiner ganzen Energie bis zur letzten Sekunde entsprechen.“

Angeblich sucht der Präsident bereits nach einem möglichen Nachfolger für Barnier

Aus der Entourage Macrons erfuhr die französische Presse, dass der Präsident bereits nach Profilen für das Amt eines neuen Premiers sucht. Theoretisch könnte er Barnier einen neuen Regierungsauftrag erteilen, doch sehr wahrscheinlich ist das nicht. Ebenfalls eher unwahrscheinlich erscheint die Option, dass Macron einen parteilosen, technokratischen Premier berufen könnte: Bisher fehlt es an passenden Namen für eine solche Rolle.

Als mögliche Nachfolger Barniers aus der Minderheitskoalition gelten unter anderem der Zentrist François Bayrou, der Macronist und bisherige Verteidigungsminister Sébastien Lecornu sowie der Republikaner und bisherige Innenminister Bruno Retailleau.

Möglich wäre auch, dass der Sozialdemokrat Bernard Cazeneuve wieder ins Gespräch kommt: Cazeneuve war schon einmal Premier. Doch da er inzwischen den Parti Socialiste verlassen hat, ist er bei der Linken längst nicht allen genehm. Solange Macron sucht, führt Barnier die Geschäfte weiter. Sehr lang sollte das Vakuum diesmal aber nicht dauern, da sind sich alle einig. Im Sommer benötigte der Präsident zwei Monate für Barniers Nominierung.