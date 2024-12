Regierungskrise in Frankreich:Die Unschuld im Präsidentenpalast

20 Uhr, auf allen großen Sendern. Im Rücken des französischen Präsidenten leuchten sehr goldig die Bordüren des Dekors im Palais de l'Élysée. Neben ihm stehen die französische Flagge und das europäische Sternenbanner. Alles ist hindrapiert für die Inszenierung eines großen, heiklen Moments. Und das ist er ja auch: für Frankreich, die Republik und für Macron selbst.

Laut Umfragen wünscht sich eine Mehrheit, dass Macron zurücktritt

Eine Mehrheit der Franzosen, das zeigen gleich zwei neue Umfragen, wünscht sich, dass der Präsident zurücktritt und so die politische Blockade löst, in die das Land geraten ist. Macron sitzt also auch da, um die Debatte über seine Person zu stoppen, sie wirkt wie langsames Gift. „Ich weiß schon, dass viele versuchen, mich verantwortlich zu machen für diese Situation“, sagt Macron, „das ist natürlich bequem.“ Er sei sich bewusst, dass viele Leute seinen Beschluss, am 9. Juni das Parlament aufzulösen, nicht verstanden hätten.

Das ist eine Untertreibung: Kaum jemand in Frankreich hat ihn verstanden, auch Macrons Leute nicht. „Es war der gravierendste politische Entscheid der Fünften Republik“, wird der berühmte politische Journalist Patrice Duhamel gleich nach Macrons Rede sagen. Duhamel hat einen Dokumentarfilm zur Parlamentsauflösung gedreht: „Dissolution – Histoire d’un séisme politique“ (Auflösung – die Geschichte eines politischen Bebens). Er hat dafür viele Protagonisten der französischen Politik befragt, auch die beiden ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande. Keiner hat den Beschluss verstanden.

Macron beteuert nun erneut, Neuwahlen seien „unvermeidbar“ gewesen, weil im anderen Fall die Regierung im Herbst ohnehin gestürzt wäre. Eine Klärung sei nötig gewesen. Darum habe er dem Volk das Wort gegeben – und das Volk habe damit gemacht, was es nun mal gemacht habe.

Oder anders: Verantwortlich für die Blockade ist nicht er, sondern sind die Wähler und deren Gewählte, die nun „kurz vor dem Weihnachtsfest“ die Regierung gestürzt hätten. „Ich werde nie bereit sein, die Verantwortungslosigkeit anderer zu tragen“, sagt Macron. Und darum denkt er nicht daran, zurückzutreten. „Das Amt, das ihr mir demokratisch anvertraut habt, dauert fünf Jahre, und ich werde es bis zum Schluss ganz und gar ausüben.“ Dreißig Monate noch, sagt Macron immer wieder – er hat nachgerechnet.

Macron zufolge wollen die radikal linken und rechten Kräfte nur Chaos stiften

Die linke Zeitung Libération, die auf ihrer ersten Seite oft geistreiche Wortspiele druckt, titelt am Freitag: „Flagrant déni“, das ist eine lautmalerische Anlehnung an den juristischen Begriff „flagrant délit“, auf Deutsch: Erwischt auf frischer Tat. „Déni“ ist das französische Wort für Leugnung, Verweigerung.

Der Präsident sieht also nicht ein, dass er einen Fehler gemacht hat, zu dem er stehen müsste. Stattdessen greift Macron die Kräfte im Parlament an, die nur Chaos stiften wollten: Er nennt sie eine „antirepublikanische Front“ und meint damit die extreme Rechte von Marine Le Pen und die radikal linke La France insoumise von Jean-Luc Mélenchon. Die Sozialisten, die Grünen und die Kommunisten, die alle ebenfalls mithalfen, Barnier zu stürzen, beschreibt er als „Komplizen“. Das ist auch nicht sehr nett, aber immerhin: Er gesteht ihnen gewissermaßen mildernde Umstände zu. Und das ist politisch relevant.

Als Favorit für das Amt des Premiers gilt François Bayrou

Damit nämlich der nächste Premier eine Chance hat, länger zu regieren als Barnier, der es nur auf drei Monate brachte, benötigt er eine breitere Mehrheit im Parlament. Die Sozialisten zeigen sich bereit, Kompromisse einzugehen und einen Nichtangriffspakt zu unterzeichnen. In der Nationalversammlung verfügen sie über 66 Sitze. Die Grünen und die Kommunisten würden wohl auch mitmachen, das wären weitere 38 respektive 17 Abgeordnete. Zusammen mit dem zentristischen Lager und den Republikanern würde das zumindest reichen, einen neuerlichen Misstrauensantrag zu überstehen.

Nur: Wie könnte ein gemeinsames Programm aussehen? Und, wichtiger noch für die Gepflogenheiten der französischen Politik: Wer könnte es personifizieren?

Macron hat die Sozialisten, die Zentristen und die Républicains am Freitag ins Élysée eingeladen, um zu sondieren. Dann will er einen Premier nominieren – „in den kommenden Tagen“, sagt er, wahrscheinlich gleich im Anschluss an die Feierlichkeiten zur Wiederöffnung der Pariser Kathedrale Notre-Dame am Wochenende.

Als Favorit gilt François Bayrou, der 73-jährige Präsident der Zentrumspartei MoDem und Bürgermeister von Pau im Südwesten Frankreichs, er ist ein treuer Wegbegleiter Macrons seit dessen erster Präsidentschaftskampagne 2017. Bayrou missfällt keinem Lager, nicht einmal den Lepenisten. Und er will den Job, seit vielen Jahren schon. Doch Macron hält seine Absichten zurück. Das macht er immer so, die Medien sollen rätseln. Auch das ist Macht.