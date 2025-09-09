Als sich am Montagabend kurz vor 19 Uhr die Sonne über Frankreich und seinen Premierminister François Bayrou senkte, versammelten sich überall im Land Menschen zum beschwingten, kollektiven Apéro – einem schadenfreudigen Drink zum Abschied. Pau de départ nannten sie die Flashmobs, ein Wortspiel: Eigentlich heißt „Abschiedsfeier“ auf Französisch ja pot de départ. Doch da Bayrou aus der Stadt Pau am Fuß der Pyrenäen stammt, dort Bürgermeister ist und nun auch dorthin zurückkehren wird, machten sich seine Gegner einen kleinen Spaß. Auch in Pau selbst, so hört man, kamen die Menschen zusammen.
FrankreichMacrons rascher Zug nach dem Abschiedsapéro
Lesezeit: 5 Min.
- Frankreichs Premier François Bayrou ist nach nur neun Monaten im Amt durch eine Vertrauensabstimmung gestürzt, die er mit 194 zu 364 Stimmen verlor.
- Präsident Macron ernannte am Dienstagabend den bisherigen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu zum neuen Premierminister, dem fünften in nur zwei Jahren.
- Eine neue Bürgerbewegung namens Bloquons tout ruft für Mittwoch zu einer "Totalblockade" des Landes auf, weshalb 80.000 Polizisten bereitgestellt werden.
Nach dem Sturz von Premier François Bayrou steht wieder Präsident Emmanuel Macron im Fokus. Viel Zeit hat er nicht: Eine neue Bürgerbewegung bedrängt ihn. Aber er nutzt sie, um zügig einen neuen Regierungschef zu ernennen.
Von Oliver Meiler, Paris
