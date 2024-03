Frankreich hat das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert. Die Abgeordneten und Senatoren votierten am Montag in einer Sondersitzung mit 780 gegen 72 Stimmen für den Schritt. "Wir senden eine Botschaft an alle Frauen: Ihr Körper gehört Ihnen und niemand kann für Sie entscheiden", sagte Ministerpräsident Gabriel Attal. Er sprach von einer "moralischen Schuld" gegenüber allen Frauen, die gelitten hätten. Frankreich ist das erste Land weltweit, das dieses Recht ausdrücklich in seinem Grundgesetz schützt. Seit einem Gesetz von 1974, das damals von vielen scharf kritisiert wurde, haben Frauen in Frankreich ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Das Recht ist in Frankreich weiter verbreitet als in den USA und vielen anderen Ländern. Umfragen zufolge befürworten rund 80 Prozent der Franzosen die Legalität der Abtreibung.