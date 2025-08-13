Im Netz mehren sich Appelle zu einer „Blockade“ des Landes am 10. September. Erinnerungen an die Gelbwesten kommen hoch. Doch wer mobilisiert hier überhaupt – die Rechten, die Linken, beide?

Von Oliver Meiler, Paris

In Frankreich baut sich gerade eine Protestwelle auf, im Netz und in vielen Köpfen. Noch ist sie politisch einigermaßen konfus, schwer zu fassen, und vielleicht bleibt sie am Ende ja ein virales Phänomen. Aber die Welle schwillt in diesen Sommermonaten so schnell an, dass man sich in den Pariser Regierungspalästen Sorgen macht, sie könnte sich zu einer großen sozialen Bewegung entwickeln wie damals, 2018 und 2019, mit den Gilets jaunes, den Gelbwesten.