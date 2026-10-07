Die Kundgebungen von Schülern und Studierenden gehen weiter, auch andere Teile der Bevölkerung schließen sich an. Die Regierung Macron reagiert bisher hilflos.

Sollte die Erwartung der französischen Regierung gewesen sein, dass die Schülerinnen und Schüler beim landesweiten Protesttag ihren Unmut kundtun konnten und dann alle wieder in die Klassenzimmer zurückkehren, so hat sich das nicht erfüllt. Am Mittwoch war in 518 Schulen der Unterricht ganz oder teilweise ausgesetzt. Die Behörden im Großraum Paris, der Region Île-de-France, gaben zu Mittag bekannt, dass 40 Gymnasien „Schauplatz von Störungen, Gewalt, Auseinandersetzungen oder Vandalismus“ seien.