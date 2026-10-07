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Bildungsdemos in FrankreichEntsteht in Frankreich eine neue Protestbewegung?

Lesezeit: 3 Min.

Vor der Pariser Universität Sciences Po kam es am Mittwoch zu Auseinandersetzungen zwischen Studierenden und der Polizei.
Vor der Pariser Universität Sciences Po kam es am Mittwoch zu Auseinandersetzungen zwischen Studierenden und der Polizei.
AP Photo/Thibault Camus

Die Kundgebungen von Schülern und Studierenden gehen weiter, auch andere Teile der Bevölkerung schließen sich an. Die Regierung Macron reagiert bisher hilflos.

Von Alexandra Föderl-Schmid

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Sollte die Erwartung der französischen Regierung gewesen sein, dass die Schülerinnen und Schüler beim landesweiten Protesttag ihren Unmut kundtun konnten und dann alle wieder in die Klassenzimmer zurückkehren, so hat sich das nicht erfüllt. Am Mittwoch war in 518 Schulen der Unterricht ganz oder teilweise ausgesetzt. Die Behörden im Großraum Paris, der Region Île-de-France, gaben zu Mittag bekannt, dass 40 Gymnasien „Schauplatz von Störungen, Gewalt, Auseinandersetzungen oder Vandalismus“ seien.

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