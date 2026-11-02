Proteste in Frankreich„Runde 3“ geht an die Polizei

Mit Repressionen und eingeschränkten Grundrechten hat die französische Regierung die Proteste unter Kontrolle gebracht. Warum die befürchtete „Nacht des Grauens“ vorerst ausgefallen ist.

War der Alarm übertrieben, vielleicht sogar absichtlich? Akt 3 der französischen Proteste am 31. Oktober blieb viel ruhiger, als alle erwartet hatten. Klar, am Ende der Pariser Kundgebung gab es Zusammenstöße zwischen Vermummten und der Polizei. Ein Beamter trug leichte Verletzungen davon, nachdem er von einem Molotowcocktail getroffen worden war. Zwei Dutzend Läden im ganzen Land wurden verwüstet, Hunderte Personen verhaftet.