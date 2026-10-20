Der Premierminister räumt es selbst ein: „Bei der Bewältigung der Mobilisierungen, die das Land am Samstag erschütterten, ging einiges schief“, sagte Sébastien Lecornu nach einer Krisensitzung mit Ministern. „Wie bei allen schwierigen Operationen gibt es Dinge, die gut laufen, und Dinge, die schiefgehen.“ Und es ist ziemlich viel misslungen am vergangenen Wochenende, aber auch schon in den Tagen davor.

Nun, mit etwas Abstand zu den Brandschatzungen, Plünderungen und Straßenschlachten kommen die Fragen umso drängender. Warum waren die Sicherheitskräfte derart überfordert, wieso konnten sie die Institutionen des Staates, die Rathäuser und Polizeistationen, nicht ausreichend schützen? Wie konnte es passieren, dass Plünderer ungestört durch Straßen marschieren und Geschäfte ausräumen? In einem gemeinsamen Brief verlangen die Bürgermeister von Paris, Marseille und Lyon Antworten. Die Nationalversammlung beschloss am Dienstag, dass sich ein Untersuchungsausschuss mit dem Versagen von Behörden und Sicherheitskräften befassen soll. Aber das dauert.

Gerechnet hatte man mit 200 000 Demonstranten. Es kam mehr als eine halbe Million

Auch ohne zeitaufwendige Analysen liegt auf der Hand, dass Polizei und Gendarmerie mit rund 60 000 Einsatzkräften am Wochenende unterbesetzt waren. Innenminister Laurent Nuñez gibt zu, man habe die Zahl der Demonstranten falsch eingeschätzt, auf rund 200 000. Gekommen ist mehr als eine halbe Million. Viele deuten jetzt auf den Inlandsgeheimdienst und die mit Aufklärung beschäftigten Beamten in den Behörden: Hätten sie es nicht besser wissen müssen?

Auch die Regierung gibt den Geheimdiensten die Schuld daran, dass nicht genügend Personal im Einsatz war. Mitarbeiter dort wehren sich, zum Sündenbock gemacht zu werden, sie verweisen darauf, dass es bei einer Bewegung ohne klare Organisationsstruktur schwierig sei, präzise Einschätzungen vorzunehmen. Auf der Website 17octobregiletjaune.net waren insgesamt 1700 Aktionen gelistet – von Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten bis zu Forderungen nach mehr Geld für den Klimaschutz. Ein Sammelsurium an unterschiedlichen Motiven, aus dem man zumindest hätte schließen können, dass sich sehr viele Menschen, die der Unmut eint, auf den Weg machen wollen. Bereits vor dem 17. Oktober kursierten Experten zufolge in sozialen Netzwerken Aufrufe, abseits der genehmigten Demonstrationen aufzumarschieren. Blieben diese Appelle unentdeckt oder wurden sie ignoriert?

Anders als bei den Protesten der Schüler und Studierenden in den vergangenen Wochen haben die jüngsten Ausschreitungen nicht am Ende der Kundgebungen begonnen, sondern schon Stunden vorher. Offenbar setzten hier diejenigen, die Chaos stiften wollten, auf einen Überraschungseffekt. In einigen Städten wie Lyon und Paris waren bereits am Vormittag Plünderer unterwegs. Da waren viele Beamte noch gar nicht im Dienst.

In der Zentrale der Sicherheitskräfte erklärt man das geringe Personalaufgebot am Samstag mit mangelnden Ressourcen. Wegen der Schülerproteste, die sich seit Mitte September über das Land ausbreiten, waren wochenlang mehr Polizisten als sonst vor Bildungseinrichtungen und bei Kundgebungen präsent. Auch da ging es nicht immer friedlich zu, wie mehr als 7000 Festnahmen und mehrere Hundert Verletzte zeigen. Diese Einsätze hätten zu Erschöpfung, Verschleiß und Lücken in Dienstplänen geführt, hieß es seitens der Polizeigewerkschaft.

Die Regierung kündigt eine schnelle strafrechtliche Verfolgung an – und erhofft sich davon Abschreckung

Wie massiv die Sicherheitskräfte in der Unterzahl waren, zeigte sich in Lyon. Dort standen am Samstag rund 800 Beamte etwa 10 000 Demonstranten gegenüber. Tausende zogen in Gruppen durch die Stadt, verursachten vielerorts Chaos und nahmen auch den Platz vor dem Tourismusamt in Beschlag. Die Polizei schaffte es nicht, die Massen zu verdrängen und Absperrungen zu errichten. So konnten Randalierer am frühen Nachmittag in das Gebäude eindringen und es in Brand setzen.

Die Konfliktherde waren zu zahlreich und unübersichtlich, um sie unter Kontrolle zu bringen, lautete die Analyse der Polizei. Sie sah sich drei verschiedenen Gruppierungen gegenüber: friedlichen Demonstranten, deren Kundgebungen geschützt werden mussten, gut organisierte Aktivisten, die zu Gewalt aufriefen und Beamte angriffen, und Kriminelle, denen es primär um Plünderungen ging. Als „Systemüberforderung“ beschrieb ein Beteiligter die Lage am Samstag.

Die strafrechtliche Reaktion müsse nun „schnell und äußerst entschlossen“ sein, sagte Justizminister Gérald Darmanin am Dienstag. Bis zum Mittag wurden 150 Haftstrafen verhängt. Darmanin kündigte auch den Einsatz von Software zur Gesichtserkennung an, um über Aufnahmen in den sozialen Netzwerken Plünderer und Angreifer ausfindig zu machen. Tatsächlich haben sich einige mit ihren Taten im Netz gebrüstet und sogar ohne Maske vor geplünderten Geschäften oder in erstürmten Rathäusern posiert.

Von einer raschen, harten Verfolgung der Taten verspricht sich die Regierung auch eine abschreckende Wirkung. Denn für nächsten Samstag sind weitere Proteste angekündigt. Eine Lehre hat man jedenfalls schon gezogen aus dem Fiasko: Dann werden mehr Polizisten und Gendarmen vor Ort sein, damit nicht mehr so viel schiefläuft. Wie viele, will das Innenministerium aber nicht vorab mitteilen.