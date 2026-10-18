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ProtestbewegungEskalierte Gewalt schockiert in Frankreich

Lesezeit: 4 Min.

Eine Gruppe von Randalierern war ins Rathaus von Limoges eingedrungen und hatte jenes Feuer gelegt, das das Gebäude zerstörte.
Eine Gruppe von Randalierern war ins Rathaus von Limoges eingedrungen und hatte jenes Feuer gelegt, das das Gebäude zerstörte.
Foto: Pascal Lachenaud/AFP via dpa

Bei einem landesweiten Protesttag in Frankreich gegen hohe Lebenshaltungskosten demonstrierten Hunderttausende zunächst friedlich – dann wurden Rathäuser gestürmt, Gebäude angezündet, Geschäfte geplündert. Wie konnte es so weit kommen?

Von Alexandra Föderl-Schmid

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Es sind Szenen, die im Gedächtnis bleiben: das brennende Rathaus von Limoges, die in Flammen stehende Tourismuszentrale von Lyon und Randalierer, die in Paris Geschäfte plündern. Es ist eine beispiellose Gewaltwelle, die sich am Samstag über ganz Frankreich ausgebreitet hat. Eigentlich sollte es viele Protestaktionen gegen die hohen Lebenserhaltungskosten geben. Und die gab es auch, je nach Schätzungen waren es 500 000 bis 800 000 Menschen, die an den Demonstrationen teilnahmen. „Großteils friedlich“ seien diese Kundgebungen verlaufen, betonten auch die Sicherheitskräfte.

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SZ PlusVon Alexandra Föderl-Schmid

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