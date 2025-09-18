In Frankreich haben erste Protestaktionen gegen Sparpläne begonnen. Es habe am Morgen mehrere Einsätze gegeben, um Blockaden aufzulösen, sagte Frankreichs geschäftsführender Innenminister Bruno Retailleau. Blockadeversuche habe es vor Schulen, an Busdepots und Verkehrsachsen gegeben. Die Protestaktionen seien weniger intensiv gewesen als erwartet. 58 Menschen wurden festgenommen, 11 davon in Paris. Die Behörden rechneten für den Laufe des Tages mit etwa 700 000 bis 800 000 Demonstranten. Landesweit soll es nach Angaben der Organisatoren gut 250 Versammlungen geben. Zu den Streiks aufgerufen hat ein breites Gewerkschaftsbündnis. Die Gewerkschaften stören sich an angekündigten Sparmaßnahmen der mittlerweile zurückgetretenen Regierung.