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Landesweite DemonstrationenIn Frankreich eskalieren die Proteste

Lesezeit: 3 Min.

Randalierer setzten am Samstagnachmittag das Fremdenverkehrsamt in Lyon in Brand.
Randalierer setzten am Samstagnachmittag das Fremdenverkehrsamt in Lyon in Brand.
Foto: JEFF PACHOUD/AFP

Mehrere Zehntausend Menschen demonstrieren am Samstag in Frankreich gegen hohe Lebenshaltungskosten - die meisten friedlich. Aber es kommt auch zu Straßenschlachten und Plünderungen.

Von Alexandra Föderl-Schmid

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Vereinzelt waren sie zu sehen, die gelben Westen – bekannt von den Protesten, die von November 2018 an monatelang ganz Frankreich lahmgelegt hatten. Zehntausende folgten an diesem Samstag dem Aufruf verschiedener Gruppierungen zu Demonstrationen, die vor allem eines eint: der Protest gegen die hohen Lebenshaltungskosten, gegen die Preissteigerungen bei Lebensmittel und Treibstoff, zu hohe Mieten und zu niedrige Löhne. Aber auch die Misere an Schulen und Universitäten trieb wie in den Wochen zuvor wieder Tausende auf die Straßen.

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