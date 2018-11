17. November 2018, 10:54 Uhr Frankreich Demonstrantin stirbt bei Protesten gegen steigende Spritsteuern

Mit Warnwesten bekleidet blockieren an vielen Orten Frankreichs Demonstranten die Straßen. Nördlich von Grenoble ereilte sich ein tragischer Unfall, als eine Autofahrerin in Panik geriet.

Bei Protesten gegen steigende Spritpreise in Frankreich ist eine Frau ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin sei in Panik geraten und habe eine Demonstrantin überfahren, als Menschen bei einer Straßenblockade gegen ihr Fahrzeug geschlagen hätten, sagte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner. Der Unfall ereignete sich demnach in Pont-de-Beauvoisin, nördlich von Grenoble.

An mehreren Orten in Frankreich haben am Samstagmorgen Proteste und Straßenblockaden begonnen. Die Protestbewegung richtet sich gegen das Vorhaben der Regierung, die Steuern für Autofahrer im kommenden Jahr weiter zu erhöhen. Geplant ist unter anderem eine Anhebung der Abgaben auf Diesel und Benzin. Ein Liter Superbenzin kostet derzeit in Frankreich rund zwei Euro.

Trotz des Einsatzes von Spezialkräften der Polizei planen die Demonstranten nach eigenen Angaben, im Schneckentempo über die Pariser Stadtautobahn zu fahren und so den Verkehr zu behindern. Landesweit rechnet die Polizei mit etwa 1500 Aktionen, von denen jedoch nur gut hundert offiziell angemeldet worden seien.