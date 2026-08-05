Wenn sie noch immer in derselben Wohnung lebt wie damals, vor zehn Jahren, als sie nach Paris zog, dann hat die Russin Xenia Fedorova eine schöne, unverstellte Sicht auf den Eiffelturm. Am Boulevard Raspail, schreibt die Zeitung Le Monde, tolle Lage, Rive Gauche. Früher gab sie da Empfänge, sie ist eine Netzwerkerin. Doch jetzt ist alles anders. Fedorova soll ihre Wohnung nicht mehr verlassen, außer wenn sie sich im Kommissariat zeigt, und das muss sie einmal pro Tag. Arbeiten darf sie nicht mehr.