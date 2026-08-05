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Erlass der RegierungFrankreich wirft „Putins Propagandistin“ raus

Lesezeit: 3 Min.

2025 stellte Xenia Fedorova auf der Pariser Buchmesse ihr Buch „Bannie“ (Verbannt) vor. Russland erscheint dort als Paradies der Demokratie und Freiheit.
2025 stellte Xenia Fedorova auf der Pariser Buchmesse ihr Buch „Bannie“ (Verbannt) vor. Russland erscheint dort als Paradies der Demokratie und Freiheit. Marechal Aurore/IMAGO/ABACAPRESS

Seit Jahren verbreitet Xenia Fedorova die Weltsicht des Kreml in Frankreich. Nun ergreift Paris drastische Maßnahmen. Ist das eine Verletzung der Meinungsfreiheit?

Von Oliver Meiler, Paris

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Wenn sie noch immer in derselben Wohnung lebt wie damals, vor zehn Jahren, als sie nach Paris zog, dann hat die Russin Xenia Fedorova eine schöne, unverstellte Sicht auf den Eiffelturm. Am Boulevard Raspail, schreibt die Zeitung Le Monde, tolle Lage, Rive Gauche. Früher gab sie da Empfänge, sie ist eine Netzwerkerin. Doch jetzt ist alles anders. Fedorova soll ihre Wohnung nicht mehr verlassen, außer wenn sie sich im Kommissariat zeigt, und das muss sie einmal pro Tag. Arbeiten darf sie nicht mehr.

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