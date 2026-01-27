Nichts treibt die französische Politik und die französischen Politiker so sehr um wie die Präsidentenwahl. Vor allem die Männer unter den Politikern. Sie ist eine Obsession. Wer etwas auf sich hält, will Präsident werden. Wenn der Termin jeweils näher kommt, wächst die Schar von mehr oder weniger deklarierten und mehr oder weniger aussichtsreichen Kronprätendenten fast täglich. Jetzt, mehr als ein Jahr vor der Wahl im Frühling 2027, zählt sie etwa zwei Dutzend Namen.