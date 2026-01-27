Nichts treibt die französische Politik und die französischen Politiker so sehr um wie die Präsidentenwahl. Vor allem die Männer unter den Politikern. Sie ist eine Obsession. Wer etwas auf sich hält, will Präsident werden. Wenn der Termin jeweils näher kommt, wächst die Schar von mehr oder weniger deklarierten und mehr oder weniger aussichtsreichen Kronprätendenten fast täglich. Jetzt, mehr als ein Jahr vor der Wahl im Frühling 2027, zählt sie etwa zwei Dutzend Namen.
Sébastien LecornuHat Frankreichs Premier das Zeug zum Präsidenten?
Lesezeit: 4 Min.
Der französische Regierungschef wurde anfangs belächelt: Man gab ihm nicht lange. Nun gilt Sébastien Lecornu als möglicher Nachfolger seines Mentors Macron – dank einer wertvollen Charaktereigenschaft.
Von Oliver Meiler, Paris
Jordan Bardella:Das Lächeln des Ziehsohns
Die Nummer zwei der Partei ist die heimliche Nummer eins. Hofft Jordan Bardella im Stillen auf eine Verurteilung seiner Mentorin? Die Geschichte eines erstaunlichen Aufstiegs – bis ins Herz der Familie Le Pen.
