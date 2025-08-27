François Bayrou hat der Nationalversammlung die Vertrauensfrage gestellt. Gut möglich, dass er am 8. September sein Amt los ist – und es dann zumindest nicht zu Massenprotesten am 10. September kommt.

Von Nils Minkmar

Am Ende des Sommers beginnt in Frankreich eine fünfte Jahreszeit, die Rentrée. Das ganze Land blick auf den Beginn des neuen Schuljahres wie auf einen Neustart mitten im Jahr, in allen Branchen geht es mit frischem Schwung los. Man hofft auf neue Ideen, neue Themen und ruhige Spätsommertage, als habe der Sommer die alten Probleme verdunsten lassen. Doch in diesem Jahr führt die politische Rentrée das erschöpfte Land auf dem kürzesten Weg in eine neue Krise.