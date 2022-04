Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich liegt der Amtsinhaber laut ersten Prognosen vorn. In der Stichwahl trifft er auf die rechtsextreme Politikerin. Für Europa ist der Ausgang bedeutend.

Von Christian Wernicke

Amtsinhaber Emmanuel Macron hat die erste Runde im Kampf um den Élysée-Palast offenbar deutlicher als erwartet gewonnen. Der französische Präsident lag am Sonntagabend nach ersten Hochrechnungen mit 28,1 Prozent der Stimmen vor seiner rechtsextremen Rivalin Marine Le Pen, die auf 23,3 Prozent kam. Der linksradikale Jean-Luc-Mélenchon schied als Drittplatzierter aus, obwohl er mehr Stimmen als erwartet gewann, 20,3 Prozent.

Zum Desaster wurde die Wahl für die etablierte Rechte und Linke Frankreichs, die das Land bis 2017 jahrzehntelang regiert hatten: Die Spitzenkandidatin Valérie Pecresse der gaullistisch-konservativen "Les Républicains" (LR) sowie die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die Bewerberin der Sozialisten, landeten abgeschlagen knapp oder sogar deutlich unter zehn Prozent der Stimmen.

Die erste Runde der Präsidentschaftswahl war nur eine Vorentscheidung über die fundamentale Ausrichtung Frankreichs. Die Entscheidung über den künftigen Kurs des Landes fällt am 24. April, wenn die Stichwahl zwischen Macron und LePen ansteht. Macron muss die niedrige Wahlbeteiligung am Sonntag sorgen machen: Mehr als ein Viertel aller Wähler (26,5 Prozent) verweigerte die Stimmabgabe. Vor fünf Jahren waren noch vier Prozent mehr Franzosen an die Wahlurnengegangen.

2017 hatte Macron das Duell gegen Le Pen noch klar mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gewonnen. Diesmal prophezeien Umfragen dem amtierenden Präsidenten nur einen knappen Sieg über Le Pen mit ungefähr 53 Prozent der Stimmen

Macron will weitermachen wie geplant

Macron hatte vor der Wahl angekündigt, seine bisherige Politik im Wesentlichen fortzusetzen. Der 44-jährige Sozialliberale hat sich in seiner ersten Amtszeit wiederholt für eine Vertiefung der Europäischen Union eingesetzt und eine Liberalisierung der französischen Wirtschaft vorangetrieben. Trotz Anfechtungen von rechts und links blieb er im Wahlkampf bei seiner Ankündigung, das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre zu erhöhen.

Le Pen hingegen ist europaskeptisch, wiederholte aber zuletzt nicht mehr ihren früheren Plan, per Referendum Frankreich aus der Währungsunion austreten zu lassen. Sie propagiert einen harten Kurs gegen Immigranten und will etliche Sozialleistungen auf Franzosen beschränken.

Bis zum Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar hatte Le Pen deutliche Sympathien für Moskaus Präsidenten Wladimir Putin geäußert. Die gemeinsame Verteidigungspolitik in der EU will sie ebenso beschränken wie Rüstungsprojekte mit Deutschland. Auch will sie Frankreich wieder aus der militärischen Integration der Nato zurückziehen. In Brüssel und Berlin befürchten Beobachter, eine Wahl Le Pens werde Europa "in eine tiefere Krise stürzen als der Brexit".

Le Pen profitierte davon, das der rechtsextreme Publizist Éric Zemmour als Kandidat noch weitaus radikalere Thesen verbreitet hatte. Zemour kam am Sonntag laut Hochrechnungen auf 7,2 Prozent. Beobachter erwarten, dass viele seiner Anhänger im zweiten Wahlgang für Le Pen votieren werden. Der frühere Journalist hatte etwa gegen Geflüchtete und Juden polemisiert. So erschien Le Pen als "gemäßigter."

Le Pen setzte auf die Sorgen um Preiserhöhungen

Le Pen hatte hingegen zuletzt ihren Wahlkampf auf den Verlust der Kaufkraft vieler Franzosen mit geringen Einkommen fokussiert. Auch in Frankreich waren seit Beginn des Krieges in der Ukraine die Preise für Lebensmittel und Benzin deutlich gestiegen.

Macron betrachten viele seiner Landsleuten eher als Zögling der Pariser Eliten. Zu Stärkung der Kaufkraft hat Macron für den Fall seiner Wiederwahl jedem Beschäftigten eine Prämie von bis zu 6000 Euro versprochen. Zuvor hatte die Regierung bereits die Preise für Strom und Gas gedeckelt. Für den Präsidenten wird es nach dem ersten Wahlgang darauf ankommen, vor allem Wähler der Linken sowie Anhänger der eher bürgerlichen Republikaner für sich zu mobilisieren.

Kritiker werfen dem amtierenden Präsidenten vor, er habe die neue Herausforderung von Le Pen zu lange unterschätzt. Vor fünf Jahren hatte Macron die Rechtsextreme noch mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im zweiten Wahlgang geschlagen. Diesmal prophezeien Meinungsforscher, das Rennen können weitaus knapper werden: Letzte Prognosen vor Sonntag sagten einen Vorsprung von nur 53 zu 47 Prozent voraus.