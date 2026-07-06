Das Pariser Berufungsgericht verkündet am Dienstag sein Urteil im Prozess wegen Veruntreuung von EU-Millionen. Das Verdikt wird Frankreich prägen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Auf diesen Termin in der politischen Agenda Frankreichs wartet der gesamte Politbetrieb: Paris, 7. Juli 2026, 13.30 Uhr. Dann wird im Berufungsgericht auf der Île de la Cité das Urteil im „Prozess der Scheinjobs im Europaparlament“ gegen Marine Le Pen und einige Weggefährten ihrer Partei, des extrem rechten Rassemblement National, bekannt gegeben. Und egal, wie dieses Urteil lautet, es wird politisch laut nachhallen.