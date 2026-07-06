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Frankreichs PräsidentschaftswahlStichtag für Marine Le Pen: Darf sie vielleicht doch antreten?

Lesezeit: 4 Min.

Marine Le Pen will die Präsidentschaftswahl im Frühling 2027 gewinnen. Doch über ihr politisches Schicksal entscheidet zuerst die Justiz.
Marine Le Pen will die Präsidentschaftswahl im Frühling 2027 gewinnen. Doch über ihr politisches Schicksal entscheidet zuerst die Justiz. Tom Nicholson/REUTERS

Das Pariser Berufungsgericht verkündet am Dienstag sein Urteil im Prozess wegen Veruntreuung von EU-Millionen. Das Verdikt wird Frankreich prägen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Oliver Meiler, Paris

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Auf diesen Termin in der politischen Agenda Frankreichs wartet der gesamte Politbetrieb: Paris, 7. Juli 2026, 13.30 Uhr. Dann wird im Berufungsgericht auf der Île de la Cité das Urteil im „Prozess der Scheinjobs im Europaparlament“ gegen Marine Le Pen und einige Weggefährten ihrer Partei, des extrem rechten Rassemblement National, bekannt gegeben. Und egal, wie dieses Urteil lautet, es wird politisch laut nachhallen.

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Der mögliche Präsidentschaftskandidat der extremen Rechten in Frankreich gibt sich im Europaparlament betont seriös. Nun rücken Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sein politisches Lager ins Zwielicht.

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