Der Linksnationalist Jean-Luc Mélenchon und die Rechtsextreme Marine Le Pen sind die Favoriten für die französische Präsidentschaftswahl. Politisch trennt sie fast alles, doch ihre geopolitischen Ansichten sind geradezu sensationell ähnlich.

Der „Tribun“ kommt nach Berlin. So nennen die Franzosen Jean-Luc Mélenchon. Und sie meinen das nett, obschon im Volkstribun ja mindestens eine halbe negative, populistische Note mitschwingt. Doch mit hochfliegender Eloquenz füllt man in Frankreich Hallen, dafür bekommt man immer Applaus. Selbst von den Gegnern.