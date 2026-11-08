Frankreich ist ein Land vieler politischer Kapriolen, das sollte man für die kommenden Monate im Kopf behalten. Gerade wenn es sich anschickt, eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten zu wählen, gerät es in einen Taumel der Passionen. Die Franzosen sind nun mal ein hoch politisiertes Volk, auch die jungen, wie man in diesen bewegten Wochen merkt. Etwas mehr als fünf Monate, dann ist Präsidentschaftswahl. Alles kann noch passieren.

Wenn man die jüngste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ifop studiert, dann legen in diesem heißen Herbst der vielen Proteste und vollen Straßen vor allem die Kandidaten an den politischen Rändern zu: Marine Le Pen von der extremen Rechten und Jean-Luc Mélenchon von der radikalen Linken. Beide bewerben sich schon zum vierten Mal in Folge um die Präsidentschaft der Republik.

Marine Le Pen liegt weit vorne, bei etwa 35 Prozent der Wahlabsichten für die erste Runde. Die Bilder der Krawalle am Rand der Kundgebung des 17. Oktobers passten offenbar gut in ihre Erzählung von einem Land ohne Halt und Ordnung. Sie sagt nicht viel, braucht sie gar nicht. Le Pen sitzt zu Hause auf dem Sofa, sieht fern, mit Popcorn auf der Armlehne – so erschien sie auf vielen Karikaturen.

Mélenchon begeistert seine Fans – aber beim Rest des Volkes ist er noch unbeliebter als Le Pen

Jean-Luc Mélenchon folgt mit 18 Prozent. Er ist zwar schon 75 Jahre alt, aber für die rebellische Jugend ist er wie ein Rockstar. Fast 50 Prozent aller Wähler zwischen 18 und 24 Jahren neigen zu Mélenchon. Er hat schon ein Regierungsprogramm, das man seit ein paar Tagen in den Buchläden kaufen kann, und einen Wahlslogan hat er auch: „Liberté, Égalité, Solidarité“. Zu seinem zweiten großen Wahlmeeting am Samstag in Le Bourget bei Paris kamen 20 000 Sympathisanten, sie füllten den Parc des Expositions.

Würde also in Frankreich morgen gewählt, wäre eine Stichwahl zwischen Le Pen und Mélenchon sehr wahrscheinlich. Und dieses Duell zweier EU-kritischer bis EU-feindlicher Disruptoren würde wohl Le Pen gewinnen. Auch das zeigen die Umfragen. Mélenchon ist zwar sehr populär in seinem eigenen Lager. Im Rest des Volkes aber ist er noch unpopulärer als Le Pen. Um Präsident zu werden, braucht man aber nun mal 50 Prozent plus eine Stimme, mindestens.

Macrons alte Weggefährten wären froh, die Wählerschaft verfiele einer Amnesie

Alle anderen Kandidaten, mehr als zwei Dutzend sind es mittlerweile, werden zermahlen zwischen den Extremen. So muss man sich das vorstellen, wie eine Pulverisierung.

Zermahlen wird zunächst das Lager der „Macronisten“. Die alten Wegbegleiter von Emmanuel Macron wären froh, wenn die Wählerschaft einer Amnesie verfiele und vergäße, dass sie dem abtretenden Präsidenten nahestanden. Macron ist politisch toxisch geworden, er weiß es selbst, neulich sagte er: „Die Bilanz ist allein meine.“ Es war ein Versuch, seine ehemaligen Premierminister, Édouard Philippe und Gabriel Attal, von aller Mitverantwortung für das mittlere Debakel seiner Präsidentschaft zu dispensieren.

Philippe, 55, Bürgermeister von Le Havre und Chef der Partei Horizons, hält sich selbst für den besten Kandidaten im Lager rechts von der Mitte. Tatsächlich sah es eine Weile so aus, als wäre er beinahe gesetzt für die Stichwahl. Nur, die Lust des Volkes nach diesem etwas drögen, visionslosen Normannen hält sich in Grenzen.

Laut Ifop ist Philippe auf 9,5 Prozent abgestürzt. Er gestaltet jetzt seinen Auftritt um. Von seiner Rentenreform redet er lieber nicht mehr so laut. Dafür radikalisiert er seinen Diskurs über Junge mit Migrationshintergrund: Er weist ihnen alle Schuld zu für die Randale am Rand der Demos. Die Linke wirft ihm Rassismus vor. Philippe entgegnet: „Ich spreche nur aus, was die Leute tief drinnen denken.“ Das ist eine alte Devise von Jean-Marie Le Pen, Marines Vater. Ob ihm das etwas bringt? In der Regel ziehen die Wähler am Ende immer das Original der Kopie vor.

Gabriel Attal, 37, Chef von Macrons Partei Renaissance, umwirbt ein ähnliches Wählersegment wie Philippe, eine Nuance weiter links vielleicht. Attals Wahlkampagne wird oft belächelt, obschon er sich alle Mühe gibt, möglichst volksnah zu wirken – etwa mit seinen Auftritten in tausend Bistros überall im Land. Manchmal kommen nur ein paar wenige Leute, um ihn zu sehen. Attals Ambitionen sind deutlich höher als seine Gunst im Volk, die liegt bei fünf Prozent.

Vor ein paar Tagen forderte Gabriel Attal das macronistische Zentrum und die republikanische Rechte auf, eine Vorwahl zu veranstalten, damit das gesamte Feld rechts der Mitte mit einem einzigen Kandidaten ins Rennen gehe. Philippe wehrt sich dagegen, weil er fürchtet, dass er sie verlieren könnte.

Attals Vorschlag richtet sich auch an den Chef der konservativen Partei Les Républicains, Bruno Retailleau, und an den Bürgermeister von Cannes, David Lisnard. Retailleau, 65, redet oft wie ein Lepenist, auch wenn er den Vorwurf zurückweist. Seine Partei ist nur noch eine müde Reminiszenz an ihre einst stolze Vergangenheit. Laut Ifop liegt Retailleau bei vier Prozent.

Lisnard, 57, Präsident der kleinen, ultraliberalen Partei Nouvelle Énergie und Fan des argentinischen Präsidenten Javier Milei, ist die Überraschung des Herbsts. Bis vor Kurzem war er der großen Öffentlichkeit nahezu unbekannt, obwohl er der Vereinigung der Bürgermeister Frankreichs vorsteht. Nun werden Lisnards Chancen für die erste Runde der Präsidentschaftswahl auf sieben Prozent geschätzt, weit über den ursprünglichen Erwartungen.

Die Wahlchancen von Raphaël Glucksmann sind ziemlich dürftig

Seine Kampagne wird von den Medien des rechtsidentitären Unternehmers Vincent Bolloré unterstützt. Die haben das Narrativ befeuert, wonach Lisnard eine Dynamik entfalte – ihr Motto: „Il se passe quelque chose“, es passiert etwas. Der Spruch ist auch zu einem Hashtag in den sozialen Netzwerken geworden und wird oft persifliert. Aber offenbar ist etwas dran.

Macron selbst rät nun ungefragt, dass sich angesichts des Risikos der Extreme das gesamte moderate Spektrum in einer Urwahl auf einen einzigen Kandidaten einigen sollte – und zwar von der Sozialdemokratie bis hin zu Lisnard.

Mitgemeint ist damit vor allem Raphaël Glucksmann, der Kandidat des sozialdemokratischen Lagers und Chef der Kleinpartei Place publique. Der 47-jährige Europaabgeordnete hat die Vorwahl der Sozialistischen Partei klar gewonnen, obschon er selbst kein Sozialist ist. Linke finden sogar, er sei kein Linker. Glucksmann wird eher keine Lust haben, sich einer weiteren Vorwahl zu stellen. Seine Chancen stehen jetzt bei zehn Prozent, ziemlich dürftig.

Noch kann eine Figur auftauchen, die den Nerv der Zeit trifft

Nicht mitgemeint von Macron sind die Chefin der Grünen, Marine Tondelier, 40, und Fabien Roussel, 57, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Frankreichs. Drei respektive zwei Prozent Wahlaussicht. Ausgenommen wäre natürlich auch Éric Zemmour, Le Pens Konkurrent am ganz rechten Rand. Er wird mit 4,5 Prozent notiert.

Macrons Vorschlag einer großen Koalition vor der Wahl wurde dann auch von allen verworfen, kein Wunder: Große Koalitionen gehören nicht zur politischen Kultur des Landes. Die Idee widerspricht auch dem Geist des französischen Wahlsystems: Im ersten Wahlgang wählen die Franzosen, wer ihnen wirklich gefällt – die Herzwahl. Im zweiten Wahlgang wählen sie zur Not „nützlich“ – die Kopfwahl. Macron wäre es lieb, wenn die Franzosen schon im ersten „nützlich“ wählten, weil sie im zweiten den Kopf verlieren könnten.

Etwas mehr als fünf Monate noch, es kann noch alles passieren: Skandale, Justizwirren, Dummheiten. Es kann auch noch eine Figur auftauchen, mit der jetzt niemand rechnet, die den Nerv der Zeit trifft, den Kopf und vielleicht auch das Herz der Franzosen.

Als Christine Lagarde vor einer Woche bekannt gab, dass sie ihren Vorsitz bei der Europäischen Zentralbank früher als geplant aufgebe, im Februar 2027, theoretisch also rechtzeitig für eine Teilnahme an der großen Wahl im April, schwirrte Paris plötzlich ganz aufgeregt. Das Video mit ihrer Ankündigung wurde auf X in wenigen Tagen 15 Millionen Mal angeschaut, auf Instagram sieben Millionen Mal.

Eine Debatte zwischen Le Pen und Lagarde wäre wohl ein Straßenfeger

Die nötige Statur für das Amt hätte die 70-jährige Lagarde natürlich, sie war auch mal französische Wirtschaftsministerin und Direktorin des Internationalen Währungsfonds. Frankreichs Staatsfinanzen sind in einem prekären Zustand, wer verstünde schon mehr davon als Lagarde?

Doch will sie das Amt auch? Ende September sagte sie in einem Interview, ihre Kandidatur wäre „überhaupt keine gute Idee“. Nun sagt sie, dank ihres frühen Rücktritts habe sie bald ihre „Redefreiheit“ zurück. Sie werde sich auch wieder auf Gebieten engagieren können, die nichts zu tun hätten mit Währungspolitik.

In den Augen vieler Franzosen wäre Lagarde das, was Mario Draghi, ihr Amtsvorgänger bei der EZB, 2021 als Premier für Italien war: eine parteilose, technokratische Persönlichkeit, die ihr Land in der Not wieder auf die Beine stellt. Draghi kam nach der Pandemie, Lagarde käme mitten in einer drohenden Schuldenkrise.

Der Vergleich hinkt zwar, Lagarde war nicht immer parteilos wie Draghi, sie gehörte einst der gaullistischen Rechten an. Aber das ist lange her. Und wenn Lagarde das Drama eines Duells der Extreme verhindern könnte, wären auch andere, nicht so gloriose Momente aus ihrer Karriere vergessen. Eine TV-Debatte zwischen Lagarde und Le Pen vor der Stichwahl wäre wohl ein Straßenfeger.

Von einer Retterrolle in extremis träumt der Sozialist François Hollande, 72 Jahre alt, Frankreichs Präsident von 2012 bis 2017. Er war kein großartiger Präsident, doch seine Popularität ist in den vergangenen Jahren wieder gestiegen. Hollande wollte eigentlich im Dezember sagen, ob er kandidieren wird. Nun hat er den Termin in den Januar verlegt. Lagarde wäre dann im Februar frei. Und vielleicht drängen auch andere ins Rennen, völlig unverhoffte Figuren. Für eine Kopfwahl. Oder vielleicht sogar für eine Herzwahl.