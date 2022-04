Sinkt die Wahlbeteiligung noch weiter? 48 Millionen Franzosen sind am Sonntag zur Wahl des Staatsoberhaupts berechtigt, hier ein Abstimmungslokal in Lyon.

Von Thomas Kirchner und Nadia Pantel , Paris

Geht man nach den Wahlplakaten, dann kommt an diesem Sonntag kein Kandidat gut weg. Statt wilden Plakatierens an jedem Laternenpfahl, wie in Deutschland, dürfen Politiker ihre Porträts nur vor den Wahllokalen anbringen. Seit Tagen stehen dort Metalltafeln bereit, um beklebt zu werden. Und an diesem Wahlsonntag ist kaum ein Plakat übrig, das nicht zerrissen oder bekritzelt ist.

In der Rue des Pyrénées im Nordosten von Paris hat der amtierende Präsident Emmanuel Macron auf seinem Wahlplakat die Hälfte seines Gesichtes eingebüßt. Seiner rechten Konkurrentin Marine Le Pen hat jemand grüne Vampirzähne gemalt. Der linke Jean-Luc Mélenchon trägt eine aufgemalte Clownsnase. Der Eindruck vor dem Wahllokal passt zur Stimmung vor diesem ersten Wahlgang: Begeisterung hat dieser Wahlkampf bei kaum jemandem ausgelöst.

Macrons Kampagne war so kurz und zurückgenommen, dass man sie leicht verpassen konnte. Le Pen vertraute vor allen Dingen darauf, dass genug Menschen von Macron so enttäuscht sind, dass sie aus Trotz und Frust ihren Einzug in den Élysée ermöglichen. Ihr Slogan? "Sans lui", ohne ihn, also Hauptsache nicht Macron. Und der Linken gelang es nicht, einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen. Der Grüne Yannick Jadot und die Sozialistin Anne Hidalgo buhlen um dieselben urban-grünen Wähler, Chancen auf einen Einzug in die Stichwahl hat keiner von beiden. In der Woche vor der Wahl entwickelt sich zwar eine bemerkenswerte Dynamik um den linksradikalen Kandidaten Jean-Luc Mélenchon. Doch für den in Umfragen Drittplatzierten wurde die Zeit sehr knapp, um Le Pen zu überholen.

Erwartet wird erneut eine Stichwahl zwischen Macron und Le Pen

Lässt man die Wahlplakate auf der Straße hinter sich, entwickelt die Abstimmung einen anderen Ernst. Dicht gedrängt stehen die Menschen hier in der Rue des Pyrénées in einer Grundschule Schlange. Zwischen einem großen Tiger aus Pappmaché und den Wahlkabinen. Anders als in Deutschland wird in Frankreich bei der Wahl kein Kreuz gemacht, sondern ein Zettel mit dem Namen eines der Kandidaten in einen Briefumschlag gesteckt. Das Ganze endet mit einem republikanischen Ritual. Der Wahlleiter, in diesem Fall in Oberhemd und Anzug, verkündet nach jedem Umschlag, der in die Wahlurne gesteckt wird: "A voté". Hat gewählt. So einen Andrang habe er lange nicht erlebt, sagt der Wahlleiter. Aber was das bedeutet? "Keine Ahnung."

Detailansicht öffnen Nur die Stichwahl ist sicher: Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte auf dem Weg zur Stimmabgabe in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen. (Foto: Thibault Camus/dpa)

Seit Samstag galt in Frankreich die "silence républicain", ein politischer Schweigetag. Von null Uhr an durfte keiner der zwölf Kandidatinnen und Kandidaten der Präsidentschaftswahl ein einziges öffentliches Wort mehr sprechen. Alle Wahlspots waren gelaufen, alle Reden gehalten, alle Flyer verteilt. Es muss nur noch gewählt werden.

Die Rechtsextreme Le Pen dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit in die Stichwahl kommen, in den letzten Umfragen kam sie hinter Amtsinhaber Macron (26,5 Prozent) mit 23 Prozent auf Platz zwei, mit weitem Abstand vor dem Linksradikalen Mélenchon (16,5). Dann würden die Franzosen in zwei Wochen vor derselben Wahl stehen wie 2017: Macron oder Le Pen. Mit dem Unterschied, dass Umfrageinstitute und Analysten Le Pen dieses Mal eine deutliche größere Siegeschance voraussagen als vor fünf Jahren. Zum einen, weil Macron keinen Neuanfang mehr verkörpern kann. Zum anderen, weil Le Pen ihr Image weiter glattgeschliffen hat und für viele Franzosen nicht mehr wie eine radikale Kandidatin wirkt, sondern wie eine alte Bekannte im Politbetrieb.

Französische Medien sprechen in diesem Jahr von einem "komischen" Wahlkampf, der anders gewesen sei als je zuvor, einem "Teflon"-Wahlkampf, an dem die Themen reihenweise abperlten, ohne Spuren zu hinterlassen. Zum Teil liegt das wohl an den äußeren Umständen. Das Wiedererstarken der Pandemie im Herbst und die Virusvarianten Delta und Omikron haben manche Zusammenkunft verhindert. Und dann ist da natürlich dieser Krieg, der Angriff Russlands auf die Ukraine, der den Präsidenten so stark beschäftigt hat, dass er nur Zeit für einen einzigen richtigen Wahlkampfauftritt fand. So zumindest erklärt das Team Macron die auffällige Abwesenheit ihres Kandidaten.

Der "Fahneneffekt" ist verpufft, und das Thema Kaufkraft nützt der Rechtsextremen

Macron verstand und versteht sich als einer der wichtigsten Vermittler in dem Krieg, der Élysée informierte über immer neue und immer erfolglose Telefonate des Franzosen mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Zunächst hat das seine Umfragewerte deutlich angehoben, doch der "Fahneneffekt" ist jetzt verpufft. Gleichzeitig scheint Le Pens Nähe zum Kreml ihr weniger zu schaden, als man hätte annehmen können. Im Gegenteil, gerade in den letzten Wochen hat die dröhnend fröhlich auftretende Rechtsextremistin einen klaren Aufschwung erlebt. Sicher wechseln nun viele, die den anderen Rechtsextremisten, Éric Zemmour, in den Umfragen absacken sehen, in ihr Lager. Aber sie hat auch den Vorteil, das Thema der geschwundenen Kaufkraft, das die Franzosen gerade stark beschäftigt, besonders früh angesprochen zu haben.

Detailansicht öffnen Marine Le Pen hat sich in Hénin-Beaumont entschieden. Die Rechtsextreme erlebte trotz langer Kremlnähe zuletzt einen Aufschwung in den Umfragen. (Foto: JB Autissier/IMAGO/PanoramiC)

Eine Unbekannte bleibt die Wahlbeteiligung, ein sehr großes Thema in Frankreich, weil an ihr gewissermaßen der republikanische Geist gemessen wird. So werden nicht jene gezählt, die mitmachen, sondern jene, die fernbleiben. Bis zu 30 Prozent sind vorhergesagt worden, das wären mehr als die 28,4 Prozent im Jahr 2002, bei der Schock-Wahl, die Jean-Marie Le Pen in die Stichentscheidung brachte. Abgestimmt hatten bis Sonntagmittag um zwölf Uhr 25,48 Prozent der registrierten Wählerinnen und Wähler, drei Prozent weniger als 2017 zur selben Zeit. Die Franzosen "erkennen sich nicht mehr im Zusammenspiel der Institutionen unseres Landes", klagt der Politologe Arnaud Benedetti, das Fachwort dazu lautet: "Entrepublikanisierung". Wem eine geringe Wahlbeteiligung nutzen oder schaden würde, ist schwer zu sagen, aber als Faustregel gilt, dass von einem höheren Engagement eher die politische Extreme profitiere.