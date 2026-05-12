Zu Beginn seiner politischen Karriere riet man Gabriel Attal, dem späteren französischen Premierminister, eine amouröse Liaison mit einer Frau zu erfinden, zu simulieren. Für den Aufstieg sei das gescheiter, vor allem: einfacher. Homosexualität sei eine Hürde.
Französische PräsidentschaftswahlIst Frankreich bereit für einen schwulen Präsidenten?
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Der frühere Premierminister Gabriel Attal fühlt mal vor – mit einem Buch und einer Lesetour. Und wird, so sagt er, von einer „Lawine homophoben Hasses“ erfasst.
Von Oliver Meiler, Paris
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