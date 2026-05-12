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Französische PräsidentschaftswahlIst Frankreich bereit für einen schwulen Präsidenten?

Lesezeit: 3 Min.

Gabriel Attal, Vorsitzender von Macrons Partei Renaissance, stellt Anfang Mai in einem Buchladen in Bordeaux seine Autobiografie vor.
Gabriel Attal, Vorsitzender von Macrons Partei Renaissance, stellt Anfang Mai in einem Buchladen in Bordeaux seine Autobiografie vor. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Der frühere Premierminister Gabriel Attal fühlt mal vor – mit einem Buch und einer Lesetour. Und wird, so sagt er, von einer „Lawine homophoben Hasses“ erfasst.

Von Oliver Meiler, Paris

Zu Beginn seiner politischen Karriere riet man Gabriel Attal, dem späteren französischen Premierminister, eine amouröse Liaison mit einer Frau zu erfinden, zu simulieren. Für den Aufstieg sei das gescheiter, vor allem: einfacher. Homosexualität sei eine Hürde.

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