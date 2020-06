Detailansicht öffnen Zum vierten Mal seit Beginn der Pandemie wandte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron übers Fernsehen an die Bürger seines Landes. (Foto: Benoit Tessier/Reuters)

Die guten Nachrichten verkündet Emmanuel Macron zuerst. Etwa, dass jetzt auch in und um Paris die Cafés ohne Einschränkung öffnen dürfen. Oder dass vom 22. Juni an in ganz Frankreich alle Schüler wieder in den Unterricht sollen - jedenfalls bis zur Mittelstufe, jedenfalls bis Anfang Juli, wenn mit den Sommerferien die nächste lange Pause kommt. Doch Macron ist schnell durch mit den guten Nachrichten. Auch sonst gerät die Rede, mit der sich der französische Präsident am Sonntagabend kaum 20 Minuten lang an seine Landsleute richtet, ungewohnt kurz. Und ungewohnt unpathetisch. Für seine Verhältnisse wirkt Macron fast müde.

Die Fernsehansprache soll das Ende der akuten Corona-Gefahr in Frankreich und den Aufbruch in eine neue Ära markieren - eine Ära, die von einer schweren Rezession überschattet sein wird. Was Macron zu sagen hat und wie er es sagt, erscheint dann aber wie ein Schlagwort-Potpourri, das möglichst viele Wähler ansprechen soll: "Unsere erste Priorität ist es, eine starke, ökologisch ausgerichtete, souveräne und solidarische Wirtschaft wieder aufzubauen", sagt das Staatsoberhaupt. Mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit habe für die zwei Jahre bis zur nächsten Präsidentschaftswahl höchste Priorität.

Das ist die Lektion, die Macron aus dem qualvollen Kampf seines Landes gegen das Coronavirus zieht. Sie werde es den Franzosen ermöglichen, "glücklich zu leben und besser zu leben". Es klingt wie ein leises Zugeständnis an seine schärfste Rivalin, die rechtsextreme Marine Le Pen, die schon lange die Abschottung propagiert. Konkretes hat Macron dazu jedoch nicht zu sagen. Verglichen mit seinen Reden im März - als er Frankreich auf einen "Krieg gegen das Virus" einschwor - dürfte diese vierte Ansprache seit Beginn der Epidemie bei den Bürgern wenig Eindruck hinterlassen.

Dabei ist Macron jetzt besonders auf ihre Unterstützung angewiesen. Umfragen aus mehreren Ländern zeigen, dass der Präsident im Kampf gegen Corona weniger punkten konnte als andere europäischen Staatenlenker bei ihren Landsleuten. Vor allem im Vergleich mit Deutschland schneidet Frankreich nicht gut ab: Obwohl beide Länder gemessen am Bruttoinlandsprodukt gleich viel für ihr Gesundheitssystem ausgeben, hat Frankreich mit fast 30 000 Corona-Toten dreimal mehr Opfer zu beklagen. Macrons Regierung fuhr in den ersten Wochen der Pandemie einen verwirrenden Zickzack-Kurs: Erst bestritt sie den Nutzen von Schutzmasken. Dann zögerte sie, Kontaktbeschränkungen einzuführen - um sie später umso schärfer doch zu verordnen und damit die Wirtschaft in eine weit schlimmere Rezession zu stürzen, als sie Deutschland erlebt. Frankreichs Gesundheitsbehörden bremsten außerdem wertvolle Wochen lang die Produktion von Corona-Tests.

Um die Krise aufzufangen, sollten die Franzosen mehr arbeiten und produzieren, sagt der Präsident

"Natürlich hat diese Prüfung auch Lücken und Schwächen offenbart", räumt Macron ein. Bürokratische Schwerfälligkeit, soziale Ungleichheit und die Abhängigkeit von anderen Weltregionen, besonders bei gesundheitsrelevanten Gütern, seien offensichtlich geworden. Macron redet plötzlich der Dezentralisierung das Wort, ja er stellt die Allmacht des Staates infrage - also seine eigene. "Nicht alles kann immer in Paris entschieden werden", sagt er. Das Land müsse sich "neu erfinden", er selbst vorneweg. Wobei Macron nicht vergisst, sich auch zu loben: für die französisch-deutsche Initiative für einen milliardenschweren europäischen Wiederaufbaufonds. Oder für seine "humanistische Entscheidung, die Gesundheit höher einzustufen als die Wirtschaft".

Nun aber steuert Frankreich allen Prognosen zufolge auf eine Krise zu, die 2020 mindestens elf Prozent der Wirtschaftsleistung kostet. Macron warnt seine Landsleute: Viele Pleiten und massenhaft Jobverluste stünden bevor. Ein staatliches Hilfspaket in Höhe von 460 Milliarden Euro, mit dem er den Schock abfedern möchte, wolle er nicht mit Steuererhöhungen finanzieren, sagt er. Stattdessen sollten die Franzosen "mehr arbeiten und produzieren". Die Gewerkschaften reagieren darauf mit Argwohn. Sie fürchten, dass der Präsident die Krise nutzt, um die Beschäftigten zusammen mit den Arbeitgebern zu längerer Wochenarbeit zu zwingen. Was Macron am Arbeitsmarkt wirklich vorhat, bleibt unklar.

Zu dieser allgemeinen Rat- und Richtungslosigkeit passt, dass der Präsident in seiner Corona-Ansprache dann noch ein paar kursorische Ausführungen zu Rassismus und Umgang Frankreichs mit seiner Kolonialgeschichte unterbringt. Auch dieses Thema ist angesichts großer Demonstrationen gegen Polizeigewalt in den vergangenen Tagen schließlich aktuell.

Aber Macron ahnt wohl, dass sein Auftritt nicht zur Klarheit beiträgt. Seine Ansprache schließt er mit der Ankündigung, sich schon im Juli erneut an das Land zu richten. Dann wolle er "den neuen Weg präzisieren".