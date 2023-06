Die zweite Nacht des Aufruhrs in Nanterre: Dort hatte ein Polizist am Dienstag einen 17-Jährigen erschossen.

Wie konnte es zu dem fatalen Schuss in Nanterre kommen? Der Sicherheitsexperte Fabien Jobard erklärt, warum die Polizei in Frankreich so oft zur Gewalt neigt.